민주당 세종시당·세종시 "현안 해결 공조 더욱 강화"

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당정협의회 개최…행정기구 개편 준비 상황 공유

세종 발전 긴밀한 협력 체계 구축 방안 집중 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 더불어민주당 세종시당과 세종시가 시정 주요 현안을 공유하고 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 머리를 맞댔다.

특히 국회와 공조를 통해 시정 현안에 대한 대응력을 높이고 주요 사업 추진에도 힘을 모으기로 했다.

더불어민주당 세종시당과 세종시가 28일 시청 대회의실에서 당정협의회를 열고 주요 현안 해결을 위한 협력 강화 방안을 논의했다. [사진=민주당 세종시당] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

28일 민주당 세종시당에 따르면 이날 오전 시청 대회의실에서 '2026 더불어민주당 세종 당정협의회'를 열고 시정 주요 현안을 공유하며 당·정·의회 간 협력 방안을 논의했다.

이날 당정협의회에는 이강진 시당위원장, 강준현 국회의원( 세종을), 안신일 시의회의장과 민주당 소속 시의원들이, 시에서는 조상호 시장, 박성수 경제부시장 등이 참석했다.

시는 이날 회의에서 '세종특별자치시 행정기구 및 정원 조례' 일부개정, 2026 세종한글축제 개최 및 준비 상황 등을 보고했다.

참석자들은 주요 현안에 대한 추진 상황을 공유한 뒤 사업의 원활한 추진과 현안 해결을 위한 국회·당·시·의회 간 협력 방안을 논의했다.

이 위원장은 "당정협의회는 세종시의 주요 현안을 당과 시, 시의회가 함께 공유하고 해결 방안을 찾아가는 중요한 소통의 자리"라며 "논의된 현안들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 세종시당이 국회와 중앙당, 세종시와 시의회를 잇는 역할을 충실히 하겠다"고 말했다.

더불어민주당 세종시당과 세종시가 28일 시청 대회의실에서 당정협의회를 열고 주요 현안 해결을 위한 협력 강화 방안을 논의했다. [사진=민주당 세종시당] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

강 의원은 "세종의 주요 현안 해결을 위해 국회 차원의 지원과 협력이 중요하다"며 "지역의 요구가 정책과 제도에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

조 시장은 주요 시정 현안과 세종한글축제 준비 상황 등을 설명하고 "주요 사업의 원활한 추진과 세종의 지속가능한 발전을 위해 당과 국회, 시의회의 협력이 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

안 의장은 "시민의 입장에서 주요 시정 현안을 살피는 한편 세종 발전을 위해 필요한 사안에 대해서는 시의회 차원에서 적극 협력하겠다"고 했다.

세종시당은 앞으로도 세종시와 주요 현안을 지속적으로 공유하고 국회와 시의회 등과의 협력을 통해 지역 현안 해결과 주요 사업 추진을 뒷받침할 계획이다.

vincent977@newspim.com