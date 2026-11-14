11월 두번째 주말 대구·경북 최고 30mm 늦가을비

AI 핵심 요약beta
- 14일 대구·경북에 늦가을 비가 내렸고, 경북 동해안은 15일 오전까지 이어지겠다.
- 대구·경북에는 14~15일 5~30mm의 비가 내릴 것으로 관측됐다.
- 15일 밤부터 동해안에 강한 너울이 유입되고, 16일부터 높은 파도가 일겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 11월 두 번째 주말인 14일 아침 대구와 경북권에 늦가을 비가 내리고 있는 가운데 경북 동해안에는 이튿날인 15일 오전까지 비가 이어지겠다.
동해상을 중심으로 물결이 매우 높게 일겠고 휴일인 15일 밤부터 동해안을 중심으로 강한 너울이 유입되겠다.
대구와 경북은 14일 늦은 밤부터 비가 그치겠다. 포항 등 경북 남부 동해안에는 15일 오전까지 비가 오는 곳이 있겠다.
대구와 경북, 울릉·독도의 14~15일 예상 강수량은 5~30mm로 관측됐다.
경북 동해안과 북동산지, 경북 남동내륙에는 16일 오전부터 다시 가을 비가 오겠다.
기상청은 비가 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다며 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
대구와 경북의 14일 기온은 7~16도의 분포를 보이며 비교적 포근하겠다.
대구·경북의 이날 낮 기온은 대구 15도, 경북 봉화 12도, 안동·청송·상주 13도, 울진·영덕·경주 15도, 포항은 16도로 관측됐다.
휴일인 15일 밤부터 경북 동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.
또 16일부터 동해상은 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 유의해야 한다.
nulcheon@newspim.com