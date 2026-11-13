엔비디아 급락에 개미들 역대급 '줍줍'…월가선 "바닥 판단 아직 일러"

장 초반 30분간 개인투자자 순매수 1억1100만달러…평소의 40배

이번 주 미국 주식·ETF 개인 매수 자금의 61% 엔비디아에 집중

과거 급락 후 반등 사례에도 황의 리더십 공백·경영 불확실성 부담

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임 소식에 급락한 엔비디아 주식을 개인투자자들이 기록적인 규모로 사들였다고 12일(현지시각) 야후 파이낸스가 보도했다. 과거 급락 이후 반등한 사례가 적지 않지만, 황 전 CEO의 퇴진으로 경영 리더십 공백이 부각된 만큼 주가가 바닥을 확인했다고 단정하기는 이르다는 분석도 나온다.

반다 리서치에 따르면 이날 뉴욕증시에서 엔비디아 주식은 거래 시작 후 첫 30분 동안 개인투자자들로부터 순매수 기준 1억1100만달러의 자금이 유입됐다. 이는 엔비디아의 장 초반 매수 규모로는 역대 최대이며, 평소보다 40배 이상 많은 수준이다.

이번 주 미국 주식과 상장지수펀드(ETF)에 유입된 개인투자자 매수 자금 가운데 엔비디아가 차지한 비중은 61%에 달했다. 엔비디아 주가 상승에 베팅하는 레버리지 펀드에도 자금이 몰렸지만, 하락에 베팅하는 펀드에는 자금 유입이 없었다.

반다 리서치는 "개인투자자들의 자금 흐름이 사실상 한 방향으로 쏠려 있다"고 분석했다. 공인재무분석사(CFA)이자 공인시장기술분석사(CMT)인 마이크 자카르디도 이번 매수세를 두고 "역사상 가장 극적인 '뉴스에 매수하기' 사례 중 하나"라고 평가했다.

앞서 엔비디아 주가는 황 전 CEO의 사임 소식이 전해진 뒤 장 초반 최대 14% 급락해 2025년 6월 이후 최저치로 밀렸다. 이후 낙폭의 절반 이상을 만회했지만, 후임 CEO가 정해지지 않은 상황에서 투자자들의 불확실성은 여전하다. 엔비디아는 오는 17일 분기 실적을 발표할 예정이다.

[AI 차트=권지언 기자]

◆ 과거 급락 후 반등 사례…기술적 지표는 과매도

차트상으로는 매수세가 유입될 수 있는 가격대에 도달했다는 분석이 나온다. 엔비디아 주가는 장중 한때 153달러 아래로 떨어졌다. 이 가격은 2024년 말부터 2025년 6월까지 주가 상승을 제한했던 저항선이다. 이후 1년여 만에 가장 많은 거래량을 동반하며 반등했다.

과거 저항선이 지지선으로 바뀌는 현상은 매수세가 유입되고 있음을 보여주는 전형적인 기술적 신호로 해석된다. 다만 이날 저점을 다시 밑돌면 이러한 반등 구도는 훼손될 수 있다.

모멘텀 지표도 과매도 신호를 나타내고 있다. 일간 차트에서는 과매도 영역에 깊숙이 진입했고, 주간 차트에서도 과매도 수준에 근접했다. 엔비디아 주가는 2022년 9월 이후 최악의 월간 성적을 기록할 가능성이 있다.

알파트렌즈의 브라이언 섀넌 창업자는 엔비디아 주가가 투매에 가까워지고 있다고 평가하면서도, 반등을 신뢰하기 위해서는 주가가 5일 이동평균선인 약 175달러를 웃도는 수준에서 거래를 마쳐야 한다고 지적했다.

과거 사례도 반등 가능성을 뒷받침한다. 엔비디아 주가는 이번 급락의 저점에서 10월 사상 최고치 대비 38% 하락했다. 이는 코로나19 팬데믹과 관세 충격 당시의 급락 폭에 근접한다. 당시 두 차례 급락 이후 주가는 모두 3개월 안에 사상 최고치를 경신했다.

2018년과 2022년 하락은 더 깊었으며, 이전 고점을 회복하는 데 7~14개월이 걸렸다.

2010년 이후 엔비디아 주가가 하루 10% 이상 하락한 뒤 장 마감 때 낙폭의 절반 이상을 만회한 사례는 여섯 차례였다. 이 중 2022년 1월을 제외한 다섯 차례에는 1년 뒤 주가가 상승했다. 다만 2022년 1월 사례는 이후 더 깊은 하락세로 이어졌다.

◆ 월가 매수 의견 유지에도 황의 공백은 부담

월가에서는 엔비디아에 대한 긍정적 시각을 유지하는 움직임이 이어지고 있다. 로젠블랫의 케빈 캐시디 애널리스트는 투자의견 '매수'를 유지하며 "직원과 공급업체, 고객들이 회사를 중심으로 뭉칠 것으로 예상한다"고 밝혔다.

골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트 역시 '매수' 의견을 유지했지만, 황 전 CEO의 퇴진은 "주가에 의미 있는 수준이지만 제한적인 부정적 요인"이라고 평가했다.

황 전 CEO의 공백이 부담으로 꼽히는 것은 그가 엔비디아의 주요 사업 전략과 대규모 투자 결정을 이끌어 온 핵심 인물이기 때문이다. 엔비디아가 고객사 자금 조달을 지원하는 이른바 '엔비디아 은행'식 거래도 황 전 CEO의 구상에서 나왔다.

언컨벤셔널 AI의 나빈 라오 CEO는 야후 파이낸스 인베스트 행사에서 "주가를 방어한다는 것은 결국 해당 기업을 운영하는 인물의 비전에 베팅하는 것과 비슷하다"고 말했다.

반면 더블라인 캐피털의 제프리 건드라크 CEO는 아직 주가 바닥을 판단하기에는 이르다는 입장이다. 그는 같은 행사에서 "극심한 공포가 지배하는 환경에 진입하기 전까지는 관심을 두지 않을 것"이라고 말했다.

kwonjiun@newspim.com