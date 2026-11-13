전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.13 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

젠슨 황 사임에 흔들리는 AI 투자 시계…시장은 '속도 조절' 경계

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 엔비디아가 12일 젠슨 황 CEO의 사임을 발표했다
  • 국내 증시는 단기 변동성에도 기존 계약 영향은 제한적으로 봤다
  • 후임 전략과 후속 발주·데이터센터 일정이 주요 변수로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아 경영진 교체에도 코스피 2%대 반등, 단기 충격 제한적
삼성·SK 반도체 공급부터 현대차·네이버 AI 인프라까지 영향 촉각
18일 엔비디아 실적 설명회…새 경영진의 투자·지원 방침 분수령

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 물러나면서 인공지능(AI) 인프라 투자 속도가 조절될 수 있다는 우려가 나온다.

엔비디아와의 협력으로 성장 기대를 키워온 국내 증시에서는 차세대 반도체 발주와 데이터센터 증설 일정에 관심이 쏠린다. 증권가는 이미 진행 중인 공급계약에 미칠 단기 충격을 제한적으로 보면서도 후임 경영진의 물량 배정과 파트너 금융 지원 방침을 변수로 꼽았다.

13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 109.68포인트(2.05%) 오른 5452.41에 출발했다. 코스닥은 9.43포인트(1.35%) 오른 705.96에 개장했다. 젠슨 황 CEO의 전격 사임 소식에도 양대 지수는 개장과 함께 전날 하락분을 되돌렸다.

간밤 뉴욕증시에서는 황 CEO의 사임과 국제유가 급등 여파로 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 189.40포인트(0.36%) 내린 5만2297.09에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 26.98포인트(0.35%) 내린 7592.40에, 나스닥종합지수는 100.10포인트(0.39%) 하락한 2만5366.09에 각각 거래를 마쳤다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

엔비디아는 12일(현지시간) 젠슨 황 CEO의 사임을 발표했다. 황 CEO는 앞서 8일 임직원에게 보낸 이메일에서 혼외 관계를 인정했다. 같은 날 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다. 이후 뉴욕타임스(NYT)가 황 CEO와 사내 임원 간 추가 혼외 관계 의혹을 보도했고, 이사회는 황 CEO의 해임 절차에 들어갔다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시에 미치는 영향 역시 단기적인 변동성 확대에 그칠 가능성에 무게를 둔다. 엔비디아의 차세대 제품인 베라 루빈의 양산 일정과 주요 고객사 공급 계약이 상당 부분 확정돼 있어 향후 1~2년간 사업 운영에 큰 차질이 발생할 가능성은 낮다고 판단한다"고 말했다.

한 연구원은 "젠슨 황 사임에 따른 불확실성이 SK하이닉스 등 엔비디아 관련 공급사에 일시적인 매도 압력으로 작용하더라도, 국내 반도체 업황 전반의 추세 훼손으로 확대 해석할 필요는 없을 전망"이라고 밝혔다.

◆ 전날 하락 딛고 양대 지수 반등 출발…후속 발주가 변수

전날 국내 증시는 코어위브 급등에 따른 AI 투자심리 개선과 미국 필라델피아반도체지수 강세에 힘입어 상승 출발했다. 그러나 금융투자를 중심으로 기관 순매도가 확대되면서 하락 전환했다. 여기에 젠슨 황의 추가 사생활 의혹과 이사회의 해임 준비 보도가 전해지면서 경영진 교체 불확실성도 부담으로 작용했다. 이에 코스피는 0.61% 내린 5342.73, 코스닥은 1.22% 하락한 696.53에 마감했다.

대신증권은 AI 칩 수요가 경쟁사로 분산되면 국내 메모리 업체에는 고객을 다변화할 여지가 있다고 봤다. 아울러 키움증권은 후임 경영진의 전략에 따라 공급사별 물량 배분과 차세대 제품 공동 개발 일정이 조정될 가능성에 주목했다.

한지영 연구원은 "다만 엔비디아의 의사결정 권한이 젠슨 황에게 집중돼 있었던 만큼, 후임 경영진의 전략에 따라 공급사별 물량 배분이나 차세대 제품 공동 개발 일정이 조정될 가능성은 경계할 필요가 있다"며 "결국 국내 반도체주의 주가 조정이 추세적인 약세로 이어질지는 경영진 교체 자체보다 기존 공급 계약과 제품 출시 일정의 변화 여부에 달려 있다"고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). [사진=로이터 뉴스핌]

미국의 대중국 반도체 수출통제 강화 움직임도 국내 반도체주에 변수다. 척 슈머 미 상원 민주당 원내대표는 10일(현지시간) 첨단 AI 칩 수출 허가에 대한 의회 심사를 강화하는 'AI 오버워치법', 칩의 우회 반출을 확인할 보안 기능을 요구하는 '칩 보안법', 동맹국과 반도체 장비 수출통제를 맞추는 '매치법'의 처리를 촉구했다.

매치법 하원 발의안은 법 제정 후 150일 이내에 동맹 공급국이 미국과 실질적으로 같은 수준의 통제를 도입했는지 확인하고, 이를 도입하지 않은 국가에서 수출되는 지정 장비와 부품에도 미국의 규제를 적용하도록 했다. 발의안은 법 제정 당시 이미 가동 중이었고, 중국 등 규제 대상국 밖에 본사를 둔 기업이 소유·운영하는 등 일정 요건을 충족한 공장으로 향하는 장비 수출에는 예외를 뒀다.

삼성전자와 SK하이닉스는 올해 중국 공장에 장비를 반입할 수 있는 연간 허가를 받았다. 미 상무부 산업안보국(BIS)은 기존 공장 운영에 필요한 장비는 허가하되, 생산능력 확대나 기술 고도화를 위한 장비는 허가하지 않겠다는 방침을 밝혀 왔다. 양사의 중국 공장 투자에 미칠 영향은 매치법 최종 문안의 예외 범위와 내년 장비 반입 허가의 갱신 여부, 공정 전환에 필요한 장비까지 허가 범위에 포함되는지에 달려 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "(매치법이 시행될 경우) 삼성전자·SK하이닉스의 중국 공장 장비 반입이 제약될 가능성이 있다"고 밝혔다.

◆ GPU 26만장에 주목한 투자자들…이제는 납품·가동 일정에 촉각

지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 엔비디아가 한국 정부와 삼성전자·SK그룹·현대차그룹·네이버클라우드의 GPU 26만장 이상 도입 계획을 공개하자 국내 증시에서 반도체와 로봇주에 매수세가 몰렸다. 발표 이후 첫 거래일인 지난해 11월 3일 SK하이닉스는 10.91%, 삼성전자는 3.35% 올랐다.

이후 삼성전자는 루빈용 고대역폭메모리(HBM4)와 서버용 메모리 모듈(SOCAMM2)의 양산 판매를 시작했고, SK하이닉스는 엔비디아와 차세대 메모리를 공동 개발하는 다년간의 기술협력을 맺었다. 증권가에서는 엔비디아의 공급·생산능력 확보 약정이 AI 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요로 이어질 것으로 봤다.

엔비디아와 국내 기업의 협력이 메모리 반도체에서 피지컬 AI와 AI 데이터센터로 넓어지면서 관련 신사업에 대한 투자자들의 기대도 커졌다. 현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 도입을 결정하고 구매 협의를 마쳤다. 이를 기반으로 AI 팩토리를 구축해 자율주행차와 로봇, 스마트공장 등에 적용할 AI 모델을 개발·검증할 계획이다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

네이버는 엔비디아와 기가와트(GW)급 AI 팩토리 공동 구축 계획을 발표했다. 이어 지난 12일 열린 2026년 3분기 실적 설명회에서 미국 AI 추론 기업과 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 공급 규모는 전력 용량 기준 약 20MW이며, 계약 기간은 칩 종류에 따라 4~5년이다. 네이버는 데이터센터 '각 세종'을 거점으로 2027년 상반기 55MW 규모로 서비스를 시작해 2028년 200MW까지 확대할 계획이다.

◆ 고객사에 투자하고 GPU 판매…순환금융이 키운 AI 투자 부담

엔비디아가 지분 투자나 보증으로 AI 기업의 자금조달을 돕고, 이 기업들이 확보한 자금으로 엔비디아 GPU를 사들이는 '순환금융'도 다시 주목받고 있다.

AI 서비스 매출이 투자 속도를 따라가지 못하는 상황에서 조달비용까지 오르면 외부 자금 의존도가 높은 사업부터 GPU 발주나 데이터센터 증설이 늦춰질 수 있기 때문이다. 국내 메모리·기판 업체는 후속 주문에, 클라우드 사업자는 설비 가동률과 매출 인식 시점에 영향을 받을 수 있다.

실제로 지난 10월 중순에는 AI 클라우드 업체 코어위브의 회사채 가격이 급락해 일부 채권 수익률이 15%를 넘었다. 차입에 의존한 데이터센터 투자가 계속될 수 있느냐는 의문이 커지면서 AI 버블 우려가 다시 불거졌다.

미국의 물가 상승과 추가 금리 인상 우려까지 겹친 10월 14일(현지시간) 코어위브 주가는 약 15.5% 급락, 나스닥종합지수는 1.88%, 필라델피아반도체지수는 4.30% 하락했다. 다음날 코스피와 코스닥이 각각 7.57%, 7.65% 떨어졌고, 장중 두 시장에서 모두 서킷브레이커가 발동됐다.

한편 엔비디아는 2013년부터 재무를 이끌어온 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)에게 임시 CEO를 맡겼다. 이사회는 내외부에서 정식 후임을 물색하는 한편, 기존 고객과의 약속과 제품 로드맵은 차질 없이 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다.

사진은 지난 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판 모습. [사진=뉴스핌DB]

국내 반도체 업계에서는 크레스 체제에서 투자 수익성과 구매 비용을 얼마나 엄격하게 따질지가 관심사다. 반도체 업계는 장기간 공동 개발과 검증을 거친 기존 고대역폭메모리(HBM) 계약이 단기간에 바뀔 가능성은 낮다고 보고 있다.

다만 SK하이닉스의 경우 2027년 이후 차세대 HBM 추가 발주 물량과 공급 가격이 변수다. 삼성전자는 엔비디아가 공급처를 다변화할 경우 신규 수주 기회를 얻을 수 있다. AI 인프라 투자 둔화로 전체 발주량이 줄면 두 회사 모두 영향을 받을 수 있다.

국내 증시의 다음 관전 포인트는 오는 18일 열리는 엔비디아의 실적 설명회다. 이날 크레스가 베라 루빈 출하 확대 일정과 데이터센터 파트너에 대한 신규 투자·보증 방침을 얼마나 구체적으로 밝히느냐에 따라 국내 메모리 업체의 후속 수주와 AI 인프라 증설 전망도 달라질 수 있다.

dconnect@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
사진
'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동