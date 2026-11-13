젠슨 황 사임에 흔들리는 AI 투자 시계…시장은 '속도 조절' 경계

엔비디아 경영진 교체에도 코스피 2%대 반등, 단기 충격 제한적

삼성·SK 반도체 공급부터 현대차·네이버 AI 인프라까지 영향 촉각

18일 엔비디아 실적 설명회…새 경영진의 투자·지원 방침 분수령

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 물러나면서 인공지능(AI) 인프라 투자 속도가 조절될 수 있다는 우려가 나온다.

엔비디아와의 협력으로 성장 기대를 키워온 국내 증시에서는 차세대 반도체 발주와 데이터센터 증설 일정에 관심이 쏠린다. 증권가는 이미 진행 중인 공급계약에 미칠 단기 충격을 제한적으로 보면서도 후임 경영진의 물량 배정과 파트너 금융 지원 방침을 변수로 꼽았다.

13일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 109.68포인트(2.05%) 오른 5452.41에 출발했다. 코스닥은 9.43포인트(1.35%) 오른 705.96에 개장했다. 젠슨 황 CEO의 전격 사임 소식에도 양대 지수는 개장과 함께 전날 하락분을 되돌렸다.

간밤 뉴욕증시에서는 황 CEO의 사임과 국제유가 급등 여파로 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 189.40포인트(0.36%) 내린 5만2297.09에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 26.98포인트(0.35%) 내린 7592.40에, 나스닥종합지수는 100.10포인트(0.39%) 하락한 2만5366.09에 각각 거래를 마쳤다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

엔비디아는 12일(현지시간) 젠슨 황 CEO의 사임을 발표했다. 황 CEO는 앞서 8일 임직원에게 보낸 이메일에서 혼외 관계를 인정했다. 같은 날 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수했다. 이후 뉴욕타임스(NYT)가 황 CEO와 사내 임원 간 추가 혼외 관계 의혹을 보도했고, 이사회는 황 CEO의 해임 절차에 들어갔다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시에 미치는 영향 역시 단기적인 변동성 확대에 그칠 가능성에 무게를 둔다. 엔비디아의 차세대 제품인 베라 루빈의 양산 일정과 주요 고객사 공급 계약이 상당 부분 확정돼 있어 향후 1~2년간 사업 운영에 큰 차질이 발생할 가능성은 낮다고 판단한다"고 말했다.

한 연구원은 "젠슨 황 사임에 따른 불확실성이 SK하이닉스 등 엔비디아 관련 공급사에 일시적인 매도 압력으로 작용하더라도, 국내 반도체 업황 전반의 추세 훼손으로 확대 해석할 필요는 없을 전망"이라고 밝혔다.

◆ 전날 하락 딛고 양대 지수 반등 출발…후속 발주가 변수

전날 국내 증시는 코어위브 급등에 따른 AI 투자심리 개선과 미국 필라델피아반도체지수 강세에 힘입어 상승 출발했다. 그러나 금융투자를 중심으로 기관 순매도가 확대되면서 하락 전환했다. 여기에 젠슨 황의 추가 사생활 의혹과 이사회의 해임 준비 보도가 전해지면서 경영진 교체 불확실성도 부담으로 작용했다. 이에 코스피는 0.61% 내린 5342.73, 코스닥은 1.22% 하락한 696.53에 마감했다.

대신증권은 AI 칩 수요가 경쟁사로 분산되면 국내 메모리 업체에는 고객을 다변화할 여지가 있다고 봤다. 아울러 키움증권은 후임 경영진의 전략에 따라 공급사별 물량 배분과 차세대 제품 공동 개발 일정이 조정될 가능성에 주목했다.

한지영 연구원은 "다만 엔비디아의 의사결정 권한이 젠슨 황에게 집중돼 있었던 만큼, 후임 경영진의 전략에 따라 공급사별 물량 배분이나 차세대 제품 공동 개발 일정이 조정될 가능성은 경계할 필요가 있다"며 "결국 국내 반도체주의 주가 조정이 추세적인 약세로 이어질지는 경영진 교체 자체보다 기존 공급 계약과 제품 출시 일정의 변화 여부에 달려 있다"고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). [사진=로이터 뉴스핌]

미국의 대중국 반도체 수출통제 강화 움직임도 국내 반도체주에 변수다. 척 슈머 미 상원 민주당 원내대표는 10일(현지시간) 첨단 AI 칩 수출 허가에 대한 의회 심사를 강화하는 'AI 오버워치법', 칩의 우회 반출을 확인할 보안 기능을 요구하는 '칩 보안법', 동맹국과 반도체 장비 수출통제를 맞추는 '매치법'의 처리를 촉구했다.

매치법 하원 발의안은 법 제정 후 150일 이내에 동맹 공급국이 미국과 실질적으로 같은 수준의 통제를 도입했는지 확인하고, 이를 도입하지 않은 국가에서 수출되는 지정 장비와 부품에도 미국의 규제를 적용하도록 했다. 발의안은 법 제정 당시 이미 가동 중이었고, 중국 등 규제 대상국 밖에 본사를 둔 기업이 소유·운영하는 등 일정 요건을 충족한 공장으로 향하는 장비 수출에는 예외를 뒀다.

삼성전자와 SK하이닉스는 올해 중국 공장에 장비를 반입할 수 있는 연간 허가를 받았다. 미 상무부 산업안보국(BIS)은 기존 공장 운영에 필요한 장비는 허가하되, 생산능력 확대나 기술 고도화를 위한 장비는 허가하지 않겠다는 방침을 밝혀 왔다. 양사의 중국 공장 투자에 미칠 영향은 매치법 최종 문안의 예외 범위와 내년 장비 반입 허가의 갱신 여부, 공정 전환에 필요한 장비까지 허가 범위에 포함되는지에 달려 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "(매치법이 시행될 경우) 삼성전자·SK하이닉스의 중국 공장 장비 반입이 제약될 가능성이 있다"고 밝혔다.

◆ GPU 26만장에 주목한 투자자들…이제는 납품·가동 일정에 촉각

지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 엔비디아가 한국 정부와 삼성전자·SK그룹·현대차그룹·네이버클라우드의 GPU 26만장 이상 도입 계획을 공개하자 국내 증시에서 반도체와 로봇주에 매수세가 몰렸다. 발표 이후 첫 거래일인 지난해 11월 3일 SK하이닉스는 10.91%, 삼성전자는 3.35% 올랐다.

이후 삼성전자는 루빈용 고대역폭메모리(HBM4)와 서버용 메모리 모듈(SOCAMM2)의 양산 판매를 시작했고, SK하이닉스는 엔비디아와 차세대 메모리를 공동 개발하는 다년간의 기술협력을 맺었다. 증권가에서는 엔비디아의 공급·생산능력 확보 약정이 AI 인프라 투자 확대로 인한 메모리 수요로 이어질 것으로 봤다.

엔비디아와 국내 기업의 협력이 메모리 반도체에서 피지컬 AI와 AI 데이터센터로 넓어지면서 관련 신사업에 대한 투자자들의 기대도 커졌다. 현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 도입을 결정하고 구매 협의를 마쳤다. 이를 기반으로 AI 팩토리를 구축해 자율주행차와 로봇, 스마트공장 등에 적용할 AI 모델을 개발·검증할 계획이다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

네이버는 엔비디아와 기가와트(GW)급 AI 팩토리 공동 구축 계획을 발표했다. 이어 지난 12일 열린 2026년 3분기 실적 설명회에서 미국 AI 추론 기업과 약 2조원 규모의 컴퓨팅 서비스 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 공급 규모는 전력 용량 기준 약 20MW이며, 계약 기간은 칩 종류에 따라 4~5년이다. 네이버는 데이터센터 '각 세종'을 거점으로 2027년 상반기 55MW 규모로 서비스를 시작해 2028년 200MW까지 확대할 계획이다.

◆ 고객사에 투자하고 GPU 판매…순환금융이 키운 AI 투자 부담

엔비디아가 지분 투자나 보증으로 AI 기업의 자금조달을 돕고, 이 기업들이 확보한 자금으로 엔비디아 GPU를 사들이는 '순환금융'도 다시 주목받고 있다.

AI 서비스 매출이 투자 속도를 따라가지 못하는 상황에서 조달비용까지 오르면 외부 자금 의존도가 높은 사업부터 GPU 발주나 데이터센터 증설이 늦춰질 수 있기 때문이다. 국내 메모리·기판 업체는 후속 주문에, 클라우드 사업자는 설비 가동률과 매출 인식 시점에 영향을 받을 수 있다.

실제로 지난 10월 중순에는 AI 클라우드 업체 코어위브의 회사채 가격이 급락해 일부 채권 수익률이 15%를 넘었다. 차입에 의존한 데이터센터 투자가 계속될 수 있느냐는 의문이 커지면서 AI 버블 우려가 다시 불거졌다.

미국의 물가 상승과 추가 금리 인상 우려까지 겹친 10월 14일(현지시간) 코어위브 주가는 약 15.5% 급락, 나스닥종합지수는 1.88%, 필라델피아반도체지수는 4.30% 하락했다. 다음날 코스피와 코스닥이 각각 7.57%, 7.65% 떨어졌고, 장중 두 시장에서 모두 서킷브레이커가 발동됐다.

한편 엔비디아는 2013년부터 재무를 이끌어온 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)에게 임시 CEO를 맡겼다. 이사회는 내외부에서 정식 후임을 물색하는 한편, 기존 고객과의 약속과 제품 로드맵은 차질 없이 이어질 것으로 예상한다고 밝혔다.

사진은 지난 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판 모습. [사진=뉴스핌DB]

국내 반도체 업계에서는 크레스 체제에서 투자 수익성과 구매 비용을 얼마나 엄격하게 따질지가 관심사다. 반도체 업계는 장기간 공동 개발과 검증을 거친 기존 고대역폭메모리(HBM) 계약이 단기간에 바뀔 가능성은 낮다고 보고 있다.

다만 SK하이닉스의 경우 2027년 이후 차세대 HBM 추가 발주 물량과 공급 가격이 변수다. 삼성전자는 엔비디아가 공급처를 다변화할 경우 신규 수주 기회를 얻을 수 있다. AI 인프라 투자 둔화로 전체 발주량이 줄면 두 회사 모두 영향을 받을 수 있다.

국내 증시의 다음 관전 포인트는 오는 18일 열리는 엔비디아의 실적 설명회다. 이날 크레스가 베라 루빈 출하 확대 일정과 데이터센터 파트너에 대한 신규 투자·보증 방침을 얼마나 구체적으로 밝히느냐에 따라 국내 메모리 업체의 후속 수주와 AI 인프라 증설 전망도 달라질 수 있다.

dconnect@newspim.com