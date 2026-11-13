[특징주] 앱클론 11% 급등…혈액암 신약 기대감

AI 핵심 요약beta
- 앱클론은 13일 차세대 치료제 특허 확보로 장 초반 주가가 상승했다
- CAR-T 치료제 네스페셀의 유럽 원천기술 특허 등록을 완료했다
- 위암 신약 후보 HLX22는 약 550명 대상 글로벌 3상을 진행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HLX22 임상 성과에 기술이전 기대 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 앱클론이 차세대 혈액암 치료제의 글로벌 특허 확보와 위암 신약 후보물질의 임상 성과에 힘입어 13일 장 초반 11% 넘게 상승하고 있다.
이날 오전 10시23분 기준 앱클론은 전 거래일 대비 2550원(11.67%) 오른 2만4400원에 거래되고 있다. 장중 한때 2만5350원까지 상승했다.
주가 상승의 주요 배경은 키메라항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 '네스페셀(AT101)'의 글로벌 지식재산권(IP) 확보 소식이다. 앱클론은 최근 유럽특허청(EPO)의 핵심 원천기술 특허 등록을 완료했다. 이를 통해 미국과 유럽, 일본, 중국 등 주요 시장에서 특허 기반을 강화했다.
위암 치료제 후보물질 'HLX22'의 임상 성과도 투자심리를 자극하고 있다. 앱클론이 중국 헨리우스 바이오텍에 기술이전한 HLX22는 현재 약 550명의 환자를 대상으로 글로벌 임상 3상을 진행하고 있다.
앞선 임상 2상에서는 무진행생존기간(PFS) 연장 효과를 확인한 바 있다. 시장에서는 후속 임상 결과와 상업화 가능성에 주목하고 있다.
plum@newspim.com