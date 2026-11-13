윤상현, 국민의힘 윤리위 '조작 징계' 의혹에 "독립적 진상조사위 구성해야"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 13일 국민의힘 지도부에 독립 진상조사위 구성을 촉구했다
- 윤 의원은 윤리위 징계 결정 과정과 외부 개입 여부를 조사해야 한다고 주장했다
- 그는 의혹 해소와 소명 보장으로 당내 갈등과 불신을 막아야 한다고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 13일 당 윤리위원이 폭로한 조작 징계 의혹과 관련해 지도부에 독립적인 진상조사위원회 구성을 촉구했다.
윤 의원은 이날 페이스북을 통해 "징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안"이라며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 "의혹의 진위가 확인되지 않은 채 정치적 공방만 계속된다면 당내 갈등과 불신은 더욱 깊어질 수밖에 없다"며 "이제 당이 나서서 전모를 투명하게 밝혀야 한다"고 주장했다.
이어 "지도부가 황경성 윤리위원에게 소명을 요구한 만큼 객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위원회를 꾸려야 한다"며 "계파를 초월한 인사와 외부 전문가들이 참여해 징계 결정 과정과 외부 개입 여부 등을 철저히 확인해야 한다"고 했다.
그는 "의혹을 제기한 측은 증거를 제출하고, 관련 당사자들에게는 충분한 소명 기회를 보장해야 한다"며 "잘못이 확인되면 바로잡고, 사실이 아닌 의혹은 명확히 해소해야 한다. 더 이상의 의혹과 불신을 남겨서는 안 된다"고 강조했다.
윤 의원은 "저는 그동안 장 대표를 포함해 보수의 다양한 정치세력이 힘을 모으는 통합과 혁신을 강조해 왔다"며 "통합은 어느 한쪽의 승리나 굴복이 아니라 차이를 인정하고 신뢰를 회복하는 과정"이라고 했다.
이어 "지금 우리 당은 차기 총선을 준비하며 국민의 신뢰를 회복하고 새로운 비전을 제시해야 할 시점"이라며 "내부의 징계 논란과 계파 갈등에 발목 잡혀 정작 해야 할 일을 놓쳐서는 안 된다"고 했다.
그러면서 "이번 논란이 또 다른 분열의 불씨가 아니라 당의 공정성을 바로 세우고 통합과 쇄신으로 나아가는 계기가 돼야 한다"며 "당 지도부의 책임 있는 결단을 기대한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com