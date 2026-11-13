비에이치아이, 3분기 누적 매출 8636억원..."지난해 연간 실적 추월"

AI 핵심 요약beta
- 비에이치아이는 13일 3분기 누적 매출과 영업이익이 각각 8636억원, 1211억원을 기록했다고 밝혔다.
- 3분기 누적 순이익은 1052억원으로 늘었고, 지난해 연간 실적을 넘어선 것으로 나타났다.
- 비에이치아이는 노후 인프라 교체와 SMR 시장에 대응하며 친환경 기술개발을 이어갈 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 올해 3분기 누적 기준 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하며 실적 성장세를 이어갔다. 특히 3분기까지 누적 실적이 지난해 연간 실적을 넘어선 것으로 나타났다.
비에이치아이는 13일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 누적 매출액이 8636억원으로 전년 동기 대비 69.6% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 누적 영업이익은 1211억원으로 136.7% 늘었으며, 순이익은 1052억원으로 109.5% 증가했다.
3분기 단일 분기 매출액은 2865억원으로 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 영업이익은 403억원으로 119.7% 늘었으며, 순이익은 798억원으로 584.2% 증가했다. 회사 측은 영업이익과 순이익이 시장 기대치를 웃돌면서 7개 분기 연속 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했다고 설명했다.
순이익 증가에는 환율 안정화에 따른 파생상품 평가손익 개선이 영향을 미쳤다. 상반기까지 발생했던 파생상품평가손실이 3분기 들어 평가이익으로 전환되면서 순이익 증가 폭이 확대됐다. 비에이치아이는 수출 관련 환율 변동 위험을 줄이기 위해 통화선도 등 파생상품을 활용하고 있다.
매출과 영업이익 증가는 글로벌 전력 수요 확대에 따른 수주 물량의 매출 반영이 주요 요인으로 꼽힌다. 인공지능(AI) 데이터센터를 비롯한 고전력 산업의 성장으로 전력 인프라 투자가 확대되는 가운데, 비에이치아이가 최근 수년간 LNG와 원전 등 에너지 인프라 분야에서 확보한 프로젝트의 매출 인식이 본격화된 영향이다.
비에이치아이는 기존 에너지 인프라 사업의 수주 확대와 함께 친환경·탈탄소 에너지 분야의 연구개발도 추진하고 있다. 그린수소 분야에서는 국내 최초로 2MW급 알카라인 수전해 스택과 관련 시스템의 국산화에 성공했으며, 장주기 에너지저장장치인 카르노배터리는 기본설계 단계에 진입했다.
회사는 향후 노후 전력 인프라 교체 수요와 소형모듈원전(SMR) 시장 확대에 대응해 신규 사업 기회를 확보한다는 계획이다.
비에이치아이 관계자는 "기수주한 대규모 프로젝트들의 매출 인식이 차질 없이 진행되면서 올해 3분기 누적 기준으로 지난해 연간 실적을 넘어서는 성과를 달성했다"며 "매출액과 영업이익뿐만 아니라 적극적인 환율 헤지 전략과 환율 안정화 효과에 힘입어 순이익도 큰 폭의 개선세를 보였다"고 말했다.
이어 "글로벌 전력 수요 증가세가 이어질 것으로 예상되는 가운데 친환경·탈탄소 시대에 대비한 기술개발도 지속하고 있다"며 "노후 전력 인프라 교체 수요와 소형모듈원전(SMR) 등 신시장 개척을 통해 새로운 사업 기회를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com