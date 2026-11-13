티로보틱스, KAIST 제조피지컬AI연구소와 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스는 13일 KAIST 제조피지컬AI연구소와 산업 발전 업무협약을 체결했다
- 양측은 피지컬AI 표준화와 기술 실증, 사업화·글로벌 진출에 협력한다
- 티로보틱스는 휴머노이드와 자율이동로봇으로 제조·물류 자동화를 검증 중이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 제조기업 티로보틱스가 KAIST 제조피지컬AI연구소와 피지컬 인공지능(AI) 산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 피지컬 AI 분야의 표준화 얼라이언스 구축과 기술 실증을 통한 사업화, 글로벌 시장 진출을 위한 협력 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.
회사에 따르면 티로보틱스는 KAIST가 주도하는 피지컬 AI 기반 제조 실증 플랫폼인 카이로스(KAIROS) 프로젝트에 참여 중이다. 자체 개발 휴머노이드 로봇 '티알웍스(TR-WORKS)'와 자율이동로봇(AMR)을 활용해 제조·물류 자동화 기술의 현장 적용 가능성을 검증하고 있다.
티로보틱스는 디스플레이 공정용 진공로봇 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 자율이동로봇과 스마트팩토리 사업을 진행 중이다. 휴머노이드 등 차세대 로봇 기술 개발을 통해 로봇의 이동과 작업 수행, 제조 공정 자동화 기술을 고도화하고 있다.
티로보틱스 관계자는 "이번 협약은 KAIST와의 기존 협력을 확대하고 피지컬 AI 기술의 실증과 사업화 가능성을 구체화하는 계기가 될 것"이라며 "로봇 제조 기술과 피지컬 AI 기술의 융합을 통해 산업 현장 적용성을 높여 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com