블룸버그 "엔비디아, 외부 업체와 협력해 차기 CEO 물색 중"

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 이사회가 11일 젠슨 황 후임을 찾기 위해 외부 업체와 협력했다.
- 이사회는 정식 후임자 물색 전 임시 CEO 선임 방안도 검토했다.
- 황 CEO 퇴임 가능성에 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서 8% 급락했다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 엔비디아(NVDA) 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 후임을 물색하기 위해 외부 업체와 협력하고 있다고 현지시간 11일 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다.
엔비디아 이사회는 또 정식 후임자를 찾는 동안 임시 CEO를 선임하는 방안도 검토하고 있다. 사안에 정통한 복수의 관계자에 따르면 엔비디아 이사회는 수요일(11일) 젠슨 황의 거취를 논의하기 위해 회의를 진행했다.
이사회의 이러한 움직임은 황 CEO의 추가 외도설이 터져나온 것과 맞물린다.
중국을 위해 스파이 활동을 했다는 의혹을 받는 앨리스 황 메가스피드 전 고위임원과 황 CEO의 불륜 사실이 회사를 흔들어 놓은 가운데 이날(11일) 뉴욕타임스를 통해서는 황 CEO가 사내 직속 부하 임원과도 불륜 관계였다는 추가 폭로가 나왔다.
뉴욕타임스(NYT)는 황 CEO가 사내 헬스케어 부문 부사장, 킴벌리 파월(48)과 부적절한 관계를 맺어왔다고 전했다. 파월 역시 기혼녀다. 신문은 지난 3월 두 사람이 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 중 인근 호텔에서 애정 행각을 벌이는 모습이 포착됐다는 관계자의 말을 전했다.
젠슨 황의 퇴임 가능성이 커지면서 시간 외 거래에서 엔비디아 주가는 8% 급락했다. 젠슨 황과 깊은 관계를 유지하며 반도체 중국 밀반출 수사를 받았던 슈퍼마이크로 주가도 5% 넘게 하락했다.
한편 미국 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에서 젠슨 황 CEO가 오는 12월 1일 전에 엔비디아 CEO 직에서 물러날 확률은 70% 넘게 치솟았다.
osy75@newspim.com