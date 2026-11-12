지니틱스, 中 AI 컴퓨팅 센터 네트워크 장비 수주

AI 핵심 요약beta
- 지니틱스는 12일 중국 자회사를 통해 43억원 규모 장비 공급계약을 체결했다
- 차이나유니콤 저장성 지사 컴퓨팅 센터에 400G 광모듈 등을 공급한다
- 2027년 1분기 매출 60억원과 추가 수주 60억원 규모가 전망된다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시스템 반도체 설계 전문기업 지니틱스는 중국 자회사를 통해 약 43억원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 센터 네트워크 장비 공급계약을 체결했다고 12일 밝혔다.
중국 3대 통신사인 차이나유니콤 저장성 지사와 협력하는 이번 사업은 우전 컴퓨팅 센터에 네트워크 설계와 400G 광모듈 및 광스위치 장비를 공급하는 것이 주요 내용이다. 회사에 따르면 이번 수주는 지니틱스의 제품이 통신 사업자의 공식 공급망 시스템에 진입했음을 의미한다.
올해 3분기 약 42억원을 시작으로 4분기에도 약 43억원의 매출이 예상되며, 2027년 1분기에는 약 60억원 규모로 확대될 전망이다.
차이나유니콤의 저장성 이우 및 광둥성 포산 컴퓨팅 센터 구축 프로젝트가 진행 중으로, 향후 지속적인 사업 참여를 통해 약 60억원 규모의 추가 수주가 기대된다. 성사 시 기존 수주를 포함한 총 누적 계약 규모는 100억원을 상회하게 된다.
지니틱스는 생성형 AI 확산에 따른 고성능 네트워크 장비 수요에 대응해 400G·800G 광모듈과 고성능 스위치 공급을 늘릴 계획이다. 미국 최대주주와의 전략적 협력 및 중국 자회사의 현지 영업망을 바탕으로 중국 내 클라우드 기업과 글로벌 GPU 네트워킹 시장 공략에 나선다.
지니틱스 관계자는 "대형 통신사의 공급망 진입을 통해 AI 네트워킹 사업의 핵심 레퍼런스를 확보했다"며 "미국 최대주주와의 긴밀한 협력을 기반으로 향후 추가 수주와 글로벌 시장 확대를 적극 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com