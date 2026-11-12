[특징주] AI 호재에도 반도체주 상승 제한…젠슨 황 해임설 부담

코어위브 실적 호조·앤스로픽 IPO 흥행 기대에도 엔비디아 우려 지속

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미국 인공지능(AI) 관련주에 훈풍이 불었지만 국내 반도체 대형주의 상승 폭은 제한되고 있다. 코어위브의 호실적과 앤스로픽 기업공개(IPO) 흥행 기대가 투자심리를 끌어올렸지만, 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 해임 가능성까지 거론되면서 불확실성이 커진 영향이다.

12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 삼성전자는 전 거래일보다 4500원(2.18%) 오른 21만500원에 거래되고 있다. 같은 시각 SK하이닉스는 3500원(0.27%) 상승한 128만500원을 기록 중이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

간밤 뉴욕증시에서는 AI 클라우드 기업 코어위브가 시장 기대를 웃도는 실적을 발표하고 연간 실적 전망을 상향하면서 주가가 24.71% 급등했다. 다음 주 예정된 앤스로픽 IPO가 초과 청약됐다는 소식도 AI 산업 성장에 대한 기대를 키웠다. 엔비디아도 2.87% 반등했고 필라델피아 반도체지수는 5.86% 상승했다.

다만 엔비디아를 둘러싼 불확실성은 여전히 부담이다. 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 중국인 사업가와 불륜 의혹에 휩싸인 데 이어, 회사 이사회가 황 CEO의 거취를 논의하고 있다는 보도가 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 이사회가 황 CEO 해임 가능성을 검토하고 있다고 전했다.

아직 해임이 결정되거나 공식 발표된 것은 아니지만, 창업자이자 30년 넘게 회사를 이끌어온 핵심 경영자의 거취가 불확실해지면서 투자자들의 우려가 커지고 있다.

의혹은 회사 내부 조사와 미국 정치권의 문제 제기로도 확산됐다. 엔비디아 이사회는 외부 로펌을 선임해 관련 사안을 독립적으로 조사하기로 했으며, 미 의회에서는 황 CEO에게 중국 스파이 연루 의혹과 관련한 설명을 요구하는 움직임이 이어지고 있다. 일부 미 공화당 의원은 황 CEO의 사임을 요구하기도 했다. 엔비디아 주가는 정규장에서 반등했지만, 해임 가능성 보도가 전해진 뒤 시간외 거래에서 급락했다.

AI 산업의 성장성을 뒷받침하는 실적 호재와 엔비디아의 지배구조·경영 불확실성이 동시에 부각되면서 국내 반도체주도 상승 탄력을 온전히 받지 못하는 모습이다.

rkgml925@newspim.com