미래에셋증권, 올 3분기 4056억 순손실 기록

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투자자산 평가손실 영향…누적 순익은 2조5016억원

내년 자사주 6500만주 소각 추진…환원율 35% 이상 유지

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 올해 3분기 연결기준 세전손실 5206억원, 당기순손실 4056억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 시장 거래활동 둔화와 투자자산 평가손실 등이 반영되면서 분기 실적이 적자로 돌아섰다.

다만 투자자산 평가손실에도 불구하고 누적 실적은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 미래에셋증권에 따르면 3분기 자기자본투자(PI) 손실을 제외한 경상이익은 약 3800억원으로 집계됐다.

올해 3분기 누적 연결 세전이익은 3조3626억원, 당기순이익은 2조5016억원으로 전년 동기 대비 각각 156%, 148% 증가했다.

서울 여의도 미래에셋증권빌딩. [사진=뉴스핌DB]

해외법인의 3분기 누적 세전이익은 7130억원으로 전년 동기 대비 138% 증가하며 역대 3분기 누적 기준 최고치를 기록했다. 순이익 기준 연환산 자기자본이익률(ROE)은 24%로 전년 동기 대비 13%포인트 상승했다.

미래에셋증권은 이날 2027년부터 2029년까지 적용할 신규 주주환원 정책도 발표했다. 현재 보유한 보통주 자기주식 1억833만8501주 가운데 약 60%에 해당하는 6500만주를 내년 정기주주총회 직후 소각할 계획이다.

소각 예정 물량은 지난 11일 종가 기준 약 1조4000억원 규모다. 잔여 자기주식에 대해서는 추가 소각이나 주주환원 재원으로 활용하는 방안 등을 검토할 예정이다.

이와 함께 기존 정책과 동일하게 배당과 자기주식 취득 등을 통해 연결 조정당기순이익의 최소 35% 이상을 주주에게 환원한다는 방침이다.

미래에셋증권은 주주환원 정책의 예측 가능성을 높이기 위해 2018년부터 3년 단위의 정책을 수립해 시행하고 있다. 2021년 이후 배당과 자기주식 소각을 통해 총 2조2000억원 이상을 주주에게 환원했으며, 최근 2년간 주주환원율은 약 40%를 기록했다.

미래에셋증권 관계자는 "그동안 해외에 진출하며 쌓아온 노하우와 경험을 바탕으로 선진 시장에서도 수익화 시점을 앞당기고 가시적인 성과로 연결될 수 있도록 속도를 높여 나가겠다"며 "해외법인에서 현지 투자와 비즈니스를 통해 창출한 이익을 배당으로 국내 본사에 환류해 주주환원 재원으로 적극 활용해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com