[특징주] 넥스아이, 코스닥 상장 첫날 24%대 급락

AI 핵심 요약beta
- 넥스아이가 12일 코스닥 상장 첫날 공모가를 밑돌며 약세를 보였다
- 넥스아이는 오전 9시48분 기준 공모가보다 24.50% 하락한 6040원에 거래됐다
- 넥스아이는 공모자금으로 후속 후보물질 임상과 ADC·이중항체 개발을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
넥스아이, 후속 면역항암 파이프라인 개발 추진
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 면역항암 신약 개발 기업 넥스아이가 코스닥 상장 첫날 공모가를 밑돌며 약세를 보이고 있다.
12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 48분 기준 넥스아이는 공모가 8000원 대비 1960원(24.50%) 내린 6040원에 거래되고 있다.
2021년 설립된 넥스아이는 면역항암치료에 대한 불응 원인을 표적으로 하는 항체 신약을 개발하는 기업이다. 자체 신약개발 플랫폼 '넥소라(NEXORA)'를 기반으로 첫 번째 후보물질 'NXI-101'을 개발했으며, 2024년 일본 오노약품공업에 기술이전했다. 오노약품공업은 세계 최초의 PD-1 면역관문억제제인 '옵디보(Opdivo)'를 개발한 기업이다.
넥스아이는 기존 면역항암치료의 불응 기전을 연구해온 경험을 바탕으로 후속 후보물질 발굴에도 나서고 있다. 항체 신약뿐 아니라 항체약물접합체(ADC), 이중항체 등으로 개발 범위를 넓혀 파이프라인을 확대한다는 계획이다.
이번 공모를 통해 확보한 자금은 후속 후보물질 'NXI-201'의 국내외 임상 1·2상 등에 투입할 예정이다. ADC와 이중항체 후보물질 개발도 추진한다. 기존 기술이전 성과를 후속 파이프라인 개발과 추가 기술사업화로 이어갈 수 있을지가 향후 기업가치를 좌우할 주요 과제로 꼽힌다.
rkgml925@newspim.com