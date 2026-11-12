시진핑 다카이치와 양자회담 안할 가능성 커, APEC서 중일 냉기류

일본 측, 최소한 악수라도 요청한 듯

'유사시 발언 철회없인 관계개선' 불가 입장 고수

대만은 에이서 창업자 스전룽 대표 파견



[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리의 첫 대면이 예상되는 가운데 양국 정상 간 공식 양자회담은 성사되기 어려울 것이라는 전망이 나왔다.

다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 중일 관계가 극도로 악화한 가운데 중국이 이번 선전 APEC 무대에서 일본에 외교적 냉대를 보일 것이라는 관측이 중국 안팎에서 나오고있다

12일 홍콩 명보와 일본 언론 등에 따르면 중국은 다카이치 총리와 시 주석의 공식 회담에 부정적인 입장을 보이고 있다. 교도통신은 복수의 소식통을 인용해 중국이 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 강경한 태도를 유지하면서 정상회담 개최에 합의하지 않고 있다고 보도했다.

만일 양자 회담이 불발될 경우 다카이치 총리는 APEC 주요 참가국 가운데 주최국 정상인 시진핑 국가주석과 유일하게 공식 회담을 갖지 못하는 사례가 될 것이라는 전망이다.

일본 정부는 정상회담 성사를 위해 마지막까지 외교적 노력을 기울인다는 방침이다. 다만 공식 회담보다는 APEC 행사장에서의 악수나 짧은 대화 등 비공식 접촉이 현실적인 대안으로 거론된다.

블룸버그통신은 일본 당국자들이 중국 측에 시 주석이 다른 정상들과 마찬가지로 다카이치 총리에게도 통상적인 예우를 해줄 것을 요청했다고 전했다. 최소한 관례에 따른 악수라도 보장해 달라는 취지다. 중국이 다른 정상들과 차별적인 의전으로 대응할 경우 일본이 항의할 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 인터넷. 2026.11.12 chk@newspim.com

이에 대해 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 중국은 주최국으로서의 의무를 적극적으로 이행하고 있으며 각국과 협력해 APEC 정상회의의 성공을 추진하겠다고 밝혔다. 중일 관계에 대해서는 중국의 기존 입장을 이미 여러 차례 밝혔다며 구체적인 정상회담 여부에 대해서는 언급하지 않았다.

관영 환구시보는 앞서 사설에서 일본이 APEC을 앞두고 정상회담 불발 가능성을 언론에 흘리는 것은 국제무대에서 소외되더라도 중국 책임으로 돌리려는 의도라고 비판했다. 일본이 국내에서는 헌법 개정과 군비 확장을 추진하면서 국제무대에서는 외교적 예우를 걱정하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 주장이다.

한편 대만은 에이서(Acer) 창업자인 스전룽(施振榮·81) 전 명예회장을 APEC 정상회의 대표로 파견하기로 했다. 라이칭더 대만 총통은 스 전 회장에게 대표직을 맡겼으며, 그는 2007년에도 대만 대표로 호주 시드니 APEC 정상회의에 참석한 바 있다.

대만 총통부는 스 전 회장이 국제 교류 경험을 갖춘 기업인이라며 대만이 APEC 정식 회원으로서 평등한 지위에서 참여해야 한다고 강조했다. 중국이 대만 대표단의 평등하고 존엄하며 안전한 회의 참석을 보장해야 한다는 요구도 내놨다.

중국 국무원 대만사무판공실은 이에 대해 '하나의 중국' 원칙과 APEC 양해각서 및 관례에 따라 대만의 회의 참석 문제를 처리한다는 기존 입장을 재확인했다.

대만 측은 이번 파견을 통해 국제무대에서 대만의 목소리를 전달하고 반도체 공급망에서 대만의 핵심적 역할을 부각하는 한편 역내 평화와 번영에 기여하겠다는 구상이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com