파인텍, 삼성디스플레이 수주 효과에 3분기 흑자전환

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3분기 매출 246억원·영업이익 21억원 기록

4개월간 장비 수주 352억원 확보, 4분기 실적 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파인텍은 올해 3분기 연결기준 매출액 246억원, 영업이익 21억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 68.1% 증가했으며, 영업이익은 흑자전환했다.

3분기 누적 연결 매출액은 414억원으로 지난해 연간 매출액 463억원에 근접했다.

개별기준 실적도 개선됐다. 3분기 매출액은 236억원으로 전년 동기 대비 71.9% 증가했으며, 영업이익은 28억원으로 흑자전환했다. 3분기 누적 매출액은 391억원으로 전년 동기 대비 29.9% 늘었다.

파인텍 CI. [CI=파인텍]

실적 개선은 디스플레이 장비 수주 확대가 이끌었다. 파인텍은 지난 7월부터 4개월간 삼성디스플레이로부터 약 352억원 규모의 장비 수주를 확보했다. 회사는 수주 물량이 매출에 본격 반영되면서 4분기에도 실적 성장세가 이어질 것으로 기대하고 있다.

파인텍은 기존 디스플레이 장비 사업을 기반으로 푸드테크 분야에도 진출하고 있다. 디스플레이 장비 개발 과정에서 축적한 정밀 제어 기술을 활용해 조리 자동화 로봇 플랫폼 'BOGLE-C(보글 C)'를 자체 개발했다.

보글 C는 주문부터 자동 조리, 운영 관리까지 전 과정을 자동화하는 플랫폼이다. 현재 첫 오프라인 매장 개점을 준비하고 있으며, 향후 다양한 푸드테크 로봇을 개발해 외식업계의 인력난 해소와 운영 효율 개선을 지원할 계획이다.

파인텍 관계자는 "디스플레이 장비 사업의 안정적인 수익 구조를 바탕으로 신규 사업의 사업화에도 속도를 내며 중장기 성장 기반을 강화하고 있다"며 "각 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 내실 있는 경영과 지속적인 성과 창출을 통해 기업가치를 높이고 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com