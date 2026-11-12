[특징주] NC, 호실적에도 10% 급락…기존작 매출 감소 우려

3분기 영업익 흑자전환에도 리니지 클래식·아이온2 매출 둔화 부담

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 엔씨가 올해 3분기 호실적을 기록했지만 주가는 약세를 보이고 있다. 리니지 클래식과 아이온2 등 기존 흥행작의 매출 감소 우려가 커진 데다 신작 성과에 대한 불확실성이 부각되면서 실적 개선에도 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.

12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 11분 기준 엔씨는 전 거래일보다 2만900원(10.00%) 내린 18만8100원에 거래되고 있다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

엔씨는 3분기 연결 기준 매출 6865억원, 영업이익 1196억원, 당기순이익 200억원을 기록했다고 전날 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 91% 증가했고, 영업이익은 흑자 전환했다.

그러나 증권가에서는 기존 게임의 매출 감소세에 주목하고 있다. 특히 실적 개선을 이끌었던 리니지 클래식과 아이온2의 매출이 줄어들면서 향후 실적 성장세가 이어질지 불확실하다는 평가다. 아이온2의 글로벌 출시 이후 초기 성과가 나타났지만, 이용자 이탈과 한국·대만 시장의 매출 둔화 가능성도 우려 요인으로 거론된다.

실적 발표 이후 증권사들은 목표주가를 잇달아 낮췄다. SK증권은 30만원, 미래에셋증권은 28만원, 유안타증권은 34만원, 하나증권은 32만원, KB증권은 38만원으로 각각 목표주가를 하향 조정했다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "연초부터 실적 개선의 핵심 축이었던 리니지 클래식과 아이온2의 매출이 감소하고 있는 점에 주의가 필요하다"며 "미래 신작의 성과는 불확실성의 영역이지만 기존 라인업의 매출 감소는 이미 벌어지고 있는 현실"이라고 말했다. 이어 "기대감으로 주가가 주로 움직이는 게임주라는 특성상 투자자들에게는 다소 불편한 상황"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com