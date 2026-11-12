럭스코, 올해 전력설비 신규 수주 567억원 달성

AI 핵심 요약beta
- 럭스코는 12일 올해 10월까지 신규 수주액 567억원을 달성했다고 밝혔다.
- 반도체 공장과 조선 분야 전력설비 수요 증가로 수주가 확대된 것으로 알려졌다.
- 럭스코는 IBKS제24호스팩과 합병을 추진하며 코스닥 상장을 준비하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IBKS제24호스팩과 합병을 추진 중인 럭스코가 올해 10월까지 567억원의 신규 수주액을 달성했다고 12일 밝혔다.
반도체 생산공장과 조선 분야의 전력설비 수요 증가로 수주가 확대되고 있다. 럭스코는 선박 및 육상용 배전반을 비롯해 전력제어 시스템을 개발·제조하는 전력설비 전문기업이다.
회사에 따르면 국내 대표 전력기기 기업 3사 중 한 곳을 주요 고객사로 확보하고 있으며, 선박 및 육상용 전력설비를 장기간 안정적으로 공급하고 있다. 선박용 전력설비는 선박 내 주요 설비에 전력을 분배하고 제어하는 역할을 담당하며, 육상용은 발전시설과 산업용 플랜트 등의 전력 공급 시스템에 적용된다.
럭스코는 설계부터 제작, 시험 및 납품에 이르는 기술 역량과 오랜 공급 경험을 바탕으로 경쟁력을 확보했다. 인공지능 데이터센터 확산과 글로벌 전력망 투자 확대 등으로 전력설비 시장이 성장하는 가운데, 주력 제품의 공급 경쟁력을 강화하고 신규 수주 기회를 확대한다는 전략이다.
럭스코 관계자는 "올해 선박 및 육상용 전력기기를 중심으로 주요 프로젝트 관련 공급계약이 이어지며 수주 성과가 확대되고 있다"며 "보유 기술력과 레퍼런스를 바탕으로 전력 인프라 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 성공했다"고 말했다.
한편 럭스코는 IBKS제24호스팩과의 합병을 통해 코스닥 상장을 추진하고 있으며, 상장을 기점으로 국내외 전력 인프라 시장에서 성장 기반을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com