유진투자증권, 주식 자동 분할매매 앱 '매직스플릿' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유진투자증권은 12일 스플릿인베스트와 자동 분할매매 전용 앱을 출시했다
- 전용 앱은 조건 설정에 따른 자동매매와 AI 스크리닝 기능을 지원한다
- 12월 31일까지 국내주식 거래 수수료를 0.007%로 우대 적용한다
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연말까지 국내주식 거래 수수료 0.007% 우대 적용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 스플릿인베스트와 협업해 자동 분할매매 서비스 '매직스플릿' 전용 앱을 출시했다고 12일 밝혔다. 앱 출시를 기념해 오는 12월 31일까지 국내주식 거래 수수료 우대 이벤트도 진행한다.
매직스플릿은 투자자가 사전에 설정한 조건에 따라 주식을 여러 차례 나눠 자동으로 매수·매도할 수 있도록 지원하는 분할투자 플랫폼이다. 투자자가 실시간으로 매매 시점을 확인하지 않아도 설정한 조건에 맞춰 주문이 실행되는 것이 특징이다.
이번에 출시된 전용 앱은 모바일 환경에서 자동 분할매매 전략을 설정하고 관리할 수 있도록 개발됐다. 기존 자동매매 기능에 더해 투자 정보 확인과 서비스 이용 편의성을 높이는 기능도 추가했다.
대표적으로 종목별 주요 지표를 점수로 환산해 보여주는 'AI 스크리닝' 기능을 탑재했다. 별도 로그인 없이 주요 콘텐츠를 확인할 수 있는 '게스트 모드'도 지원한다.
유진투자증권은 오는 12월 31일까지 매직스플릿 전용 앱을 통해 국내주식을 거래하는 고객에게 0.007%의 우대 수수료율을 적용한다. 별도 이벤트 신청 없이 혜택을 받을 수 있으며, 제세공과금은 별도다. 내년 1월 1일부터는 기본 수수료율인 0.014%가 적용된다.
전용 앱에 최초 로그인하는 이용자에게는 프로(Pro) 멤버십 1개월 무료 구독권과 연간 구독료 할인 혜택도 제공한다.
정종원 유진투자증권 디지털사업실장은 "이번 유진투자증권 전용 매직스플릿 앱 출시로 투자자들이 보다 편리하게 분할매매 전략을 운용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 고객 중심의 디지털 투자 환경을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
서비스와 이벤트에 관한 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지와 고객만족센터에서 확인할 수 있다. 다만 자동매매 서비스가 투자 수익을 보장하는 것은 아니며, 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
dconnect@newspim.com