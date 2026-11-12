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유진투자증권, 주식 자동 분할매매 앱 '매직스플릿' 출시

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AI 핵심 요약

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  • 유진투자증권은 12일 스플릿인베스트와 자동 분할매매 전용 앱을 출시했다
  • 전용 앱은 조건 설정에 따른 자동매매와 AI 스크리닝 기능을 지원한다
  • 12월 31일까지 국내주식 거래 수수료를 0.007%로 우대 적용한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

설정 조건 따라 자동 매수·매도, AI 종목 분석 기능 탑재
연말까지 국내주식 거래 수수료 0.007% 우대 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유진투자증권은 스플릿인베스트와 협업해 자동 분할매매 서비스 '매직스플릿' 전용 앱을 출시했다고 12일 밝혔다. 앱 출시를 기념해 오는 12월 31일까지 국내주식 거래 수수료 우대 이벤트도 진행한다.

매직스플릿은 투자자가 사전에 설정한 조건에 따라 주식을 여러 차례 나눠 자동으로 매수·매도할 수 있도록 지원하는 분할투자 플랫폼이다. 투자자가 실시간으로 매매 시점을 확인하지 않아도 설정한 조건에 맞춰 주문이 실행되는 것이 특징이다.

이번에 출시된 전용 앱은 모바일 환경에서 자동 분할매매 전략을 설정하고 관리할 수 있도록 개발됐다. 기존 자동매매 기능에 더해 투자 정보 확인과 서비스 이용 편의성을 높이는 기능도 추가했다.

[사진=유진투자증권]

대표적으로 종목별 주요 지표를 점수로 환산해 보여주는 'AI 스크리닝' 기능을 탑재했다. 별도 로그인 없이 주요 콘텐츠를 확인할 수 있는 '게스트 모드'도 지원한다.

유진투자증권은 오는 12월 31일까지 매직스플릿 전용 앱을 통해 국내주식을 거래하는 고객에게 0.007%의 우대 수수료율을 적용한다. 별도 이벤트 신청 없이 혜택을 받을 수 있으며, 제세공과금은 별도다. 내년 1월 1일부터는 기본 수수료율인 0.014%가 적용된다.

전용 앱에 최초 로그인하는 이용자에게는 프로(Pro) 멤버십 1개월 무료 구독권과 연간 구독료 할인 혜택도 제공한다.

정종원 유진투자증권 디지털사업실장은 "이번 유진투자증권 전용 매직스플릿 앱 출시로 투자자들이 보다 편리하게 분할매매 전략을 운용할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 고객 중심의 디지털 투자 환경을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

서비스와 이벤트에 관한 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지와 고객만족센터에서 확인할 수 있다. 다만 자동매매 서비스가 투자 수익을 보장하는 것은 아니며, 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

dconnect@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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