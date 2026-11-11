젠슨 황 中 스파이 불륜 논란에…엔비디아, MS에 시총 2위 내줘

AI 핵심 요약beta
- 10일 엔비디아 주가가 젠슨 황 CEO 불륜 의혹 여파로 6.32% 급락했다
- 엔비디아는 이틀 새 시가총액 4700억달러 이상 감소 위기에 놓였다
- 앨리스 황의 중국행 엔비디아 칩 조달 의혹으로 내부 조사가 시작됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디인포메이션 "두 사람 관계, 75억달러 칩 중국 유입 도와"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성 사업가의 불륜 논란이 커지면서, 엔비디아 주가가 이틀 새 시가총액 4700억 달러 이상을 날릴 위기에 몰렸다. 이 여파로 엔비디아는 세계 2위 기업 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬다.
10일(현지시간) 오후 12시 55분 엔비디아는 전장보다 6.32% 급락한 167.37달러를 기록했다.전날 4.3% 떨어진 데 이어서다. 이날 장중 엔비디아는 지난해 6월 이후 처음으로 MS에 시총을 역전당했다.
논란의 중심은 황 CEO와 앨리스 황(중국명 황러)의 관계다. IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황을 아는 두 명의 관계자를 인용해 황 CEO와의 관계가 최소 75억 달러(약 10조 원)어치의 엔비디아 칩을 중국 기업에 넘기는 것을 도왔다고 이날 보도했다.
보도에 따르면 앨리스 황은 남편·여동생과 함께 중국과 싱가포르에 걸쳐 엔비디아 칩을 사들이는 기업 네트워크를 구축했다. 그 중심에는 중국 기업 상하이 센추리 리통이 있는데, 이 회사는 2023년 엔비디아의 우선 클라우드 파트너 지위를 확보해 칩에 우선 접근할 수 있었다.
미국의 수출 규제로 엔비디아 칩 주문이 막히자, 앨리스 황은 엔비디아 및 유통업체와의 연줄을 이용해 물량을 확보했고, H100·H200과 일부 A100 칩 약 24만 개를 중국으로 들여보낸 것으로 전해졌다. 이 칩들은 결국 알리바바, 텐센트와 중소 중국 AI 연구소들에 공급됐다.
앨리스 황은 센추리 리통과 연결된 싱가포르 등록 기업 메가스피드에서도 임원을 지냈다. 메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 넘어간 엔비디아 칩 수출 문제로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 디인포메이션은 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 내세워 신뢰도를 높이면서도, 자신의 역할은 모호하게 유지해 증거를 남기지 않았다고 전했다.
이번 의혹은 엔비디아의 지배구조, 수출 규제 준수, 그리고 황 CEO 개인에 대한 과도한 의존을 둘러싼 우려를 키우고 있다. 여기에 AI 인프라에 쏟아붓는 막대한 투자가 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 투자자들의 불안까지 겹쳤다.
엔비디아 이사회는 지난 일요일 내부 조사에 착수했다. 미 연방수사국(FBI)은 63세의 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 조사하고 있다. 황 CEO는 직원들에게 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다.
mj72284@newspim.com