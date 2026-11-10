[현장] '뷰티까지 품었다'…성수 연무장길에 완성된 '무신사 유니버스'

100번째 오프라인 점포…패션·화장품 교차 구매 공략

홍대 50일 매출 25억…인디 브랜드 앞세워 영토 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사 스탠다드에서 옷을 고르고, 무신사 킥스에서 신발을 둘러본 뒤 무신사 뷰티에서 화장품까지 쇼핑한다. 무신사가 서울 성수동에 조성한 '무신사 타운'에서 기대하는 고객의 쇼핑 동선이다. 패션을 사러 온 고객의 발길을 뷰티 매장으로도 이끌겠다는 구상이다. 무신사는 성수 일대에 밀집한 오프라인 매장을 연계해 패션부터 뷰티, 라이프스타일까지 아우르는 쇼핑 공간을 확대하고 있다.

11일 개점을 하루 앞두고 찾은 서울 성동구 연무장길의 '무신사 뷰티 성수'는 건물 외관부터 코랄빛으로 물들어 있었다. 매장에 들어서자 색조 브랜드 '투에이엔(2aN)'의 팝업 공간이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 안쪽으로 걸음을 옮기니 화장품을 직접 발라볼 수 있는 체험 공간이 이어졌다. 2층에는 약사가 상주하며 피부·두피 고민을 상담해 주는 약국도 자리했다. 지난 9월 홍대점에 이어 선보이는 무신사의 두 번째 뷰티 전문 매장이다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사가 11일 서울 성동구 연무장길에 문을 여는 '무신사 뷰티 성수' 외관. 무신사의 100번째 오프라인 매장으로, 건물 외관에 상징색인 코랄색을 적용했다. 2026.11.10 kji01@newspim.com

◆ 패션 고객을 뷰티로…성수 매장 연결한다

무신사 뷰티 성수는 지상 1~2층, 약 400평 규모로 조성됐다. 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 무신사가 2021년 무신사 스탠다드 홍대점을 연 이후 5년 만에 선보이는 100번째 오프라인 매장이기도 하다. 과거 자동차 정비소로 사용됐던 건물의 철골 구조를 그대로 살리고 외관에는 무신사의 상징색인 코랄색을 적용했다.

무신사가 성수점에서 강조하는 것은 주변 매장과의 연계다. 인근에는 무신사 스탠다드와 무신사 스토어, 무신사 메가스토어, 무신사 킥스, 이구홈 등 패션·라이프스타일 매장이 모여 있다. 여기에 뷰티 전문점을 추가해 서로 다른 매장을 방문하는 고객의 구매를 유도한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 1층 입구에 색조 브랜드 '투에이엔(2aN)'의 팝업 공간이 마련돼 있다. 무신사는 약 15평 규모의 팝업존에서 2주~1개월 간격으로 브랜드를 교체할 예정이다. 2026.11.10 kji01@newspim.com

온라인에서는 이미 기존 고객의 뷰티 구매가 활발하다. 올해 1~10월 무신사 뷰티 신규 고객의 83%는 패션 등 다른 카테고리에서 상품을 구매한 경험이 있는 고객이었다.

무신사 관계자는 "패션을 구매했던 고객들이 뷰티를 새롭게 구매할 가능성이 높다"며 "옷과 모자, 화장품을 한곳에서 구매할 수 있는 자연스러운 쇼핑 동선을 완성하기 위해 오프라인 매장을 구현했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 1층에 마련된 화장품 체험 공간. 고객들은 스킨케어와 색조 제품을 직접 사용하고 비교할 수 있다. 2026.11.10 kji01@newspim.com

◆ 향수 520종에 약국까지…체험 공간 확대

매장 곳곳에는 화장품을 직접 사용해 볼 수 있는 공간이 마련됐다. 1층에는 스킨케어와 메이크업 제품을 배치하고 약 15평 규모의 브랜드 단독 팝업존을 조성했다. 첫 팝업을 맡은 투에이엔을 시작으로 2주~1개월 간격으로 브랜드를 교체할 예정이다. 무신사는 참여 브랜드에 별도 공간 비용을 받지 않고 팝업 기회를 제공한다.

매장 안쪽에서는 메이크업 브랜드 아멜리의 인공지능(AI) 퍼스널 컬러 진단 서비스를 체험할 수 있다. 고객의 눈동자를 촬영해 어울리는 색상과 제품을 추천하는 방식이다. 향수 진열 공간도 홍대점보다 커졌다. 56개 브랜드의 향수 약 520종을 갖춰 홍대점의 240여종보다 두 배 이상 늘렸다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 '무신사 뷰티 성수' 2층에 마련된 뷰티온누리약국 모습. 2026.11.10 kji01@newspim.com

2층에는 홍대점에서 처음 도입한 뷰티온누리약국이 들어섰다. 약사 2명이 상주하며 피부 상담과 일반의약품 판매, 처방전 조제 등을 담당한다. 약국에는 여드름·기미·건조·탈모 등 고민별로 구분한 110여개 브랜드의 상품 700여개가 진열됐다. 약국은 일반 뷰티 매장과 결제 공간을 분리해 운영한다.

◆ 홍대서 50일간 25억 매출…제주 출점도 추진

무신사가 뷰티 오프라인 사업을 확대하는 배경에는 홍대점의 초기 성과가 있다. 지난 9월 11일 문을 연 무신사 뷰티 홍대는 10월 30일까지 50일간 누적 매출 25억원을 기록했다. 하루 평균 약 5000만원이다. 월 방문객은 약 10만명이며, 구매 고객의 약 60%는 외국인이었다.

홍대점은 전체 브랜드의 약 70%를 인디 브랜드로 구성했는데 이들 브랜드가 전체 매출의 85%를 차지했다. 성수점에서는 인디 브랜드 비중을 80%로 높였다. 전체 브랜드 중 99개는 무신사 뷰티 오프라인 매장에 처음 입점한다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 서울 성동구 '무신사 뷰티 성수' 내부에 스킨케어와 메이크업 등 다양한 화장품이 진열돼 있다. 약 400평 규모의 매장에서는 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 2026.11.10 kji01@newspim.com

무신사 관계자는 "패션에서 신진 브랜드와 함께 성장해 온 전략을 뷰티에도 적용하려 한다"며 "브랜드의 철학과 성장 가능성, 상품 경쟁력 등을 고려해 입점 브랜드를 선정하고 있다"고 말했다.

무신사는 연말 또는 내년 초 제주에도 뷰티 전문 매장을 열 계획이다. 패션을 중심으로 구축한 오프라인 사업을 뷰티로 넓히면서 지역별 출점도 이어간다는 방침이다.

무신사 관계자는 "성수에 집결한 다양한 오프라인 매장 간 상호 송객을 확대해 고객의 쇼핑 경험을 넓히고, 성장 가능성이 높은 중소 뷰티 브랜드들이 새로운 고객을 확보하고 거래액을 늘릴 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 10일 서울 성동구 '무신사 뷰티 성수' 내부에 스킨케어와 메이크업 등 다양한 화장품이 진열돼 있다. 약 400평 규모의 매장에서는 700여개 브랜드의 상품 1만여개를 판매한다. 2026.11.10 kji01@newspim.com

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