조정식 의장, 한미외교포럼 참석…"내년 방미 준비, 동맹 강화 최선"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장이 10일 내년 미국 방문을 준비한다고 밝혔다
- 조 의장은 한미동맹 강화와 경제통상·안보 협력에 의회외교가 중요하다고 강조했다
- 조 의장은 조인트 팩트시트의 원만한 이행과 양국 의회 협력 확대를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"한미 JFS 이행 중요…경제통상·안보협력 뒷받침"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정식 국회의장이 10일 내년 미국 방문을 준비하고 있다고 밝히며 한미동맹 강화와 양국 간 경제통상·안보 협력을 위한 의회외교의 중요성을 강조했다.
조 의장은 이날 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 '2회 한미외교포럼'에 참석해 "저도 국회의장으로서 내년 미국 방문을 준비하고 있다"며 "한미 양국의 호혜적 협력과 우정을 더욱 돈독히 하고 한미동맹을 더욱 강화하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
조 의장은 "지금 한미관계는 어느 때보다 중요한 시기를 지나고 있다"며 "지난해 한미정상회담에서 합의된 '조인트 팩트시트(JFS)'를 실질적인 성과로 이어갈 수 있도록 함께 노력해야 한다"고 말했다.
◆"한미동맹 올해 73주년, 앞으로도 더욱 단단해질 것"
이어 "JFS의 원만한 이행은 경제통상 관계 안정화, 한미동맹 현대화, 양국 간 전략적 파트너십 강화 등 미래 양국관계 발전을 위해 매우 중요한 현안"이라고 강조했다.
조 의장은 한미의원연맹의 역할도 높이 평가했다. 그는 "150여 명의 여야 의원들이 초당적으로 결성한 한미의원연맹은 양국 관계 발전의 소중한 가교"라며 "그동안 양국 의회를 잇는 상시적 소통 채널로서 의회 간 협력 방안을 논의하고 다양한 외교포럼을 개최하는 등 정부 외교와 함께해 왔다"고 설명했다.
그러면서 "저 역시 국회의장 취임 전 한미의원연맹 공동회장을 맡아 연맹의 기틀을 다지고 의회외교 활성화에 조금이나마 힘을 보탤 수 있었다는 점에서 뜻깊게 생각한다"고 덧붙였다.
한미동맹 73주년을 맞아 양국 의회 간 협력 확대 필요성도 언급했다.
조 의장은 "올해로 73주년을 맞은 한미동맹은 세계적으로 모범적인 동맹관계"라며 "때로는 양국 사이에 서로 다른 입장을 조율해야 할 때도 있었지만 그때마다 대화로 길을 찾으며 더욱 단단해졌고 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.
이어 "그 과정에서 의회의 역할도 더욱 커지고 있다"며 "경제 통상과 안보 협력 등 양국의 주요 과제를 의회 간 협력을 통해 더욱 굳건히 다져나가야 한다"고 강조했다.
조 의장은 "오늘 한미외교포럼이 한미동맹을 더욱 굳건히 하고 양국의 미래 협력을 넓히는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com