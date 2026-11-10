JW생활건강, 이마트 와우샵에 '5000원 건기식' 6종 입점

AI 핵심 요약beta
- JW생활건강은 10일 이마트 와우샵에 건강기능식품 6종을 입점했다
- 입점 제품은 원데이팩 4종과 코엔자임Q10 등으로 모두 5000원이다
- 제품은 월계점 등 3곳에서 판매되며 신규 매장으로 판매처를 늘릴 계획이다
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신규 매장 개점 맞춰 판매처 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약의 생활건강 계열사 JW생활건강은 이마트의 초저가 생활용품 전문 매장 '와우샵'에 건강기능식품 6종을 입점했다고 10일 밝혔다. 입점 제품 가격은 모두 5000원이다.
와우샵은 이마트 점포 안에 별도로 마련한 숍인숍 형태의 매장이다. JW생활건강 제품은 현재 월계점과 은평점, 군산점 등 3곳에서 판매 중이다. 회사는 와우샵 신규 매장 개점에 맞춰 판매처를 순차적으로 늘릴 예정이다.
입점 품목은 하루 섭취분을 한 팩에 담은 '원데이팩' 4종과 '코엔자임Q10', '테아닌·마그네슘'이다. 원데이팩은 '파워활력', '다이어트', '면역프로', '종합멀티'로 구성됐다.
JW생활건강은 5000원 단일 가격과 이마트 유통망을 활용해 건강기능식품 구매 문턱을 낮추고, 건강관리에 관심을 갖기 시작한 젊은 소비자층으로 고객 기반을 넓힌다는 계획이다.
JW생활건강 관계자는 "소비자들이 가까운 매장에서 부담 없는 가격으로 건강기능식품을 구매할 수 있도록 이번 입점을 추진했다"며 "앞으로도 소비자 수요와 건강관리 트렌드를 반영해 제품군을 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com