컬리, 3분기 영업익 100억원…전년 比 63.5%↑

AI 핵심 요약beta
- 컬리는 10일 3분기 매출 7779억원과 영업이익 100억원을 기록했다.
- 3분기 매출은 역대 최대였으며 영업이익은 7개 분기 연속 흑자를 이어갔다.
- 3분기 거래액은 1조1496억원으로 전년 동기 대비 32.1% 증가했다.
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거래액 32.1% 늘어 1조1496억원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 컬리는 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 34.4% 증가한 7779억원, 영업이익은 63.5% 늘어난 100억원을 기록했다고 10일 공시했다.
매출은 분기 기준 역대 최대다. 영업이익은 7개 분기 연속 흑자를 이어갔다. 당기순이익은 61억원으로 3개 분기 연속 흑자다.
올해 3분기까지 누적 매출은 2조2583억원으로 지난해 연간 매출 2조3671억원에 근접했다. 누적 영업이익은 전년 동기 대비 6.7배 증가했다.
3분기 거래액은 전년 동기 대비 32.1% 늘어난 1조1496억원이다. 마켓컬리 거래액은 32.8%, 뷰티컬리 거래액은 25% 각각 증가했다. 컬리는 간편식 판매와 신생 뷰티 브랜드 확대 등이 실적에 기여했다고 설명했다.
판매자배송상품(3P) 거래액은 전년 동기 대비 32.6% 증가했다. 지난 9월 기준 입점 패션 브랜드 수는 지난해 같은 시점의 약 2배로 늘었다.
지난해 9월 선보인 컬리N마트는 1년 만에 월 거래액이 10배, 네이버풀필먼트얼라이언스 물량이 21배 증가했다.
여름철 냉매와 보냉재 사용 확대 등으로 일부 포장비가 늘었지만, 판매관리비율은 2.1%포인트 개선됐다. 3분기 말 현금성자산은 전년 동기 대비 85.4% 증가한 4139억원으로 역대 최고치를 기록했다.
kji01@newspim.com