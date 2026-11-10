비보존, 마약 중독 치료제 개발 속도…美 임상 본격화

AI 핵심 요약beta
- 비보존은 10일 VVZ-2471의 미국 임상 1b 첫 환자 투여를 시작했다
- 이번 임상은 오피오이드 사용장애 환자의 안전성과 내약성을 평가한다
- 비보존은 임상 데이터를 토대로 후속 개발 전략을 수립할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 비보존제약 관계사 비보존은 경구용 비마약성 진통제 후보물질 'VVZ-2471'이 미국 국립약물남용연구소(NIDA) 지원 연구과제 내 임상 1b 시험에서 첫 환자 투여를 시작했다고 10일 밝혔다.
해당 연구는 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립약물남용연구소(NIDA)의 지원 과제로 선정된 프로젝트다. 앞서 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND) 승인을 받았다.
임상은 오피오이드 사용장애(OUD)를 적응증으로 버지니아커먼웰스대학교(VCU)가 주관한다.
이번 임상의 주요 목표는 반복 투여에 따른 안전성과 내약성을 평가하는 것이다. 향후 OUD 환자를 대상으로 한 임상 개발을 위한 안전성 데이터와 임상 설계 근거를 확보해 후속 개발 전략 수립에 활용할 계획이다.
VVZ-2471은 세로토닌 2A 수용체(5-HT2A)와 대사성 글루타메이트 수용체 5(mGluR5)를 동시에 조절하는 이중 작용 기전의 경구용 비마약성 진통제 후보물질이다. 중추신경계 보상 회로와 갈망(craving) 조절에 관여하는 두 수용체를 동시에 조절하는 기전을 기반으로 한다.
국내에서는 대상포진 후 신경통(PHN)을 적응증으로 한 임상 2상을 완료하고 데이터 분석을 진행하고 있다.
비보존 관계자는 "VVZ-2471은 기존 오피오이드 계열 약물과 차별화된 비마약성 기전을 바탕으로 개발되고 있는 후보물질"이라며 "VCU 주관 임상을 통해 OUD 치료제로서의 가능성을 단계적으로 입증해 나갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com