우리은행, 스마트키오스크에 AI 음성인식 도입…업무 검색·거래 가능

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 10일 스마트키오스크에 AI 음성 금융서비스를 도입했다
- AI가 고객 음성을 분석해 100여 개 업무 화면을 안내한다
- 주요 증명서 발급과 분실 신고·재발급을 음성으로 처리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =우리은행이 '스마트키오스크'에 음성으로 금융업무를 검색하고 처리할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 도입한다고 10일 밝혔다.
우선 'AI 업무 검색(AI-Navigator)' 기능을 도입했다. 고객이 일상 언어로 말하면 AI가 의도를 분석해 해당 거래 화면으로 바로 안내한다. 키오스크 내 100여 개 업무 메뉴를 일일이 찾아야 했던 절차가 간소화된다.
잔액증명서·거래내역증명서 발급, 통장 분실 신고·재발행, 통장 표지 발급, 보안매체 분실 신고·재발급 등 이용 빈도가 높은 주요 업무는 음성 명령만으로 전 과정을 처리할 수 있는 'AI 음성 거래' 서비스도 제공된다.
위·변조 방지 시스템을 적용한 잔액증명서와 거래내역증명서 발급 기능이 새로 탑재됐으며, 발급 수수료는 면제한다
아울러 기존 화상상담 시스템의 인프라를 전면 재구축해 상담 직원 연결 속도와 시스템 운영 안정성을 개선했다.
우리은행 총무부 조성빈 부부장은 "스마트키오스크에 AI 음성 기술을 적용해 업무 처리 절차를 단순화했다"며 "앞으로도 비대면 금융서비스의 접근성과 편의성을 높여 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com