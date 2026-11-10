하나에어로다이내믹스, 공모가 5700원 확정

AI 핵심 요약beta
- 하나에어로다이내믹스가 10일 공모가를 5700원으로 확정했다
- 수요예측에 2152개 기관이 참여해 1051대 1 경쟁률을 기록했다
- 회사는 20일 코스닥 상장을 앞두고 생산 인프라 확대에 나선다
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오는 20일 코스닥 상장
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 항공기 부품 제조업체 하나에어로다이내믹스가 기관투자자 수요예측을 마치고 공모가를 5700원으로 확정했다고 10일 밝혔다.
지난 2일부터 6일까지 진행된 수요예측에는 국내외 2152개 기관이 참여해 1051대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 물량의 99%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 총 공모금액은 약 251억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1011억원이다.
회사에 따르면 2007년 경남 사천에서 설립된 하나에어로다이내믹스는 항공기 조립용 치공구 설계·제작부터 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 항공기 제조 전 공정을 원스톱으로 수행한다.
한국항공우주산업(KAI)과 미국 Bell 등에 부품과 구조물을 납품하고 있다. 2025년 매출액은 333억원, 영업이익률은 15.0%다. 지난 2024년부터 시작한 Bell 412 헬기 동체 구조물 직수출은 올해 상반기 매출의 26.4%를 차지하는 최대 품목이다.
손창환 대표이사는 "이번 상장을 계기로 생산 역량을 확대해 국내외 수주 물량에 적기 대응하고, 복합재·우주·무인기와 글로벌 시장으로 영역을 넓혀 글로벌 항공우주 종합 제조기업으로 도약하겠다"고 말했다.
회사는 공모자금 대부분을 대형 판금 성형 설비와 열처리·후가공 설비 도입, 공장 신축에 투입해 2027년까지 생산 인프라를 확충할 계획이다. 현재 551억원 규모의 수주잔고를 보유하고 있으며, 우주·무인기 분야 등 신규 사업화도 추진 중이다.
한편 하나에어로다이내믹스는 이날부터 오는 11일까지 양일간 일반투자자 대상 청약을 진행한 뒤, 20일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.
nylee54@newspim.com