곽희필 ABL생명 대표, 불법사금융 예방 '사람 살리는 금융' 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- ABL생명 곽희필 대표가 10일 불법사금융 피해 예방 캠페인에 참여했다
- 이번 캠페인은 취약계층 보호와 금융의 역할을 알리기 위해 진행됐다
- ABL생명은 고령층 지원과 금융취약계층 대상 사회공헌을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열사 ABL생명이 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호의 중요성을 알리기 위해 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 10일 밝혔다.
서민금융진흥원이 주관하는 이번 캠페인은 급전이 필요한 취약계층이 불법사금융으로 내몰리는 것을 막고 금융의 역할을 알리기 위해 지난 7월 시작된 민관 합동 사업이다. 금융회사, 공공기관, 지방자치단체 등이 릴레이 형태로 참여 중이다.
동양생명 성대규 대표의 지목을 받아 캠페인에 동참한 곽희필 ABL생명 대표는 다음 주자로 박경원 iM라이프 대표를 지목했다.
ABL생명은 고령 고객 대상 가산금리 우대, 보험료 납입유예, 보험계약대출 이자 납입유예 등 지원 제도를 운영 중이다. 이를 통해 고령층의 금융 부담을 완화하고, 재난 등으로 어려움을 겪는 고객을 지원하고 있다. 아울러 자립준비청년 및 고령자 대상 금융 교육 등 금융취약계층을 위한 다양한 사회공헌 활동도 진행하고 있다.
곽희필 대표는 "금융의 가치는 삶을 지키는 데 있다"며 "앞으로도 금융취약계층을 위한 포용금융 실천에 앞장서겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com