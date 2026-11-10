무역협회 등 6개 기관, AI 기반 서비스무역 통합 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 무역협회 등 6개 기관이 10일 AI 기반 서비스무역 협약을 체결했다
- 참여 기관들은 산업별 수출실적 데이터를 연계하고 공동 심사를 운영한다
- 통합 플랫폼으로 증명 절차를 간소화하고 무역금융 지원을 강화할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국무역협회를 비롯한 6개 기관이 인공지능(AI) 기반 '차세대무역플랫폼'으로 서비스무역 협력 체계를 구축한다.
무역협회가 10일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 한국콘텐츠진흥원, 한국무역보험공사, 한국인공지능·소프트웨어산업협회, 한국해운협회, 한국관광협회중앙회와 함께 서비스무역 협력 체계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 해운·관광·소프트웨어·콘텐츠 등 산업별로 분산돼 있던 서비스 수출실적 관리 체계를 연계해 통합 증명 체계를 마련하기 위한 것이다.
이날 체결식에는 윤진식 한국무역협회장을 비롯해 김윤지 한국콘텐츠진흥원장, 장영진 한국무역보험공사 사장, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회장, 박정석 한국해운협회장, 이경수 한국관광협회중앙회장이 참석했으며, 민경설 재정경제부 혁신성장실장과 강감찬 산업통상부 무역투자실장이 자리해 축사를 전했다.
참여 기관들은 무역협회가 구축 중인 인공지능(AI) 기반 차세대무역플랫폼을 중심으로 용역과 전자적 무체물 수출실적 데이터를 연계하고, AI를 활용한 산업별 공동 심사 체계를 운영할 예정이다.
무역협회는 서비스무역 수출실적 관리 통합 플랫폼을 구축해 발급 창구를 단일화하고 데이터 기반의 수출 지원 정책 수립을 지원한다. 콘텐츠진흥원은 K-콘텐츠 산업 특성을 반영한 수출 분류체계 표준화를 지원하며, 무역보험공사는 검증된 서비스 수출 데이터를 바탕으로 수출보증과 보험 등 무역금융을 지원해 기업이 자금을 조달하고 리스크를 관리할 수 있도록 한다.
인공지능·소프트웨어산업협회는 첨단 IT·소프트웨어 산업에, 해운협회는 해운업에, 관광협회중앙회는 관광 산업에 각각 특화된 표준 분류체계를 재정비하고 전문적인 공동 심사 체계를 구축한다. 이를 통해 산업별 특수성이 충분히 반영되지 못해 발생했던 실적 증명 애로를 해소할 방침이다.
협약 기관들은 서비스무역 분류체계 고도화 및 국가표준과의 연계, 현장 애로 발굴 및 제도 개선 등을 위한 공동 사업을 지속적으로 추진하기로 했다.
윤진식 무역협회장은 "글로벌 공급망 재편과 기술패권 경쟁 속에서 무체물 기반의 서비스무역 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요해졌다"라며 "그동안 제조업이 우리 수출을 이끌어왔다면 이제는 고부가가치를 창출하는 서비스무역이 새로운 핵심 축으로 자리 잡아 우리 경제의 새로운 도약을 견인해야 할 때"라고 밝혔다.
raul1649@newspim.com