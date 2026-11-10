G마켓, 월 4900원 멤버십 출시…디즈니+ 시청·쇼핑 적립

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 10일 월 4900원 멤버십 라이프+를 출시했다
- 디즈니+ 시청과 결제금액 최대 4% 적립 혜택을 제공한다
- 30일까지 신규 가입자 대상 여행권 등 경품행사를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 월 4900원에 디즈니+ 이용과 쇼핑 적립 혜택을 제공하는 '꼭 멤버십 라이프+'를 출시했다고 10일 밝혔다.
신규 서비스는 기존 쇼핑 특화형 '꼭 멤버십'에 디즈니+의 광고형 스탠다드 멤버십 이용 혜택을 결합했다. G마켓 결제금액의 최대 4%를 적립하고 스타배송 상품을 무료로 반품할 수 있다.
가입 고객은 디즈니+에서 디즈니·픽사·마블·스타워즈·내셔널지오그래픽 콘텐츠와 로컬 오리지널, ESPN 스포츠 프로그램을 시청할 수 있다.
G마켓은 오는 30일까지 신규 가입 고객을 대상으로 경품 행사를 진행한다. 추첨을 통해 디즈니 크루즈 라인 싱가포르 여행상품권을 10명에게, '토이 스토리' 우디 토킹 액션피규어를 20명에게, '어벤져스: 둠스데이' CGV 예매권 2매를 100명에게 준다.
가입 후 이벤트 페이지에서 '100원 쿠폰'을 내려받으면 경품 행사에 자동 응모된다.
같은 기간 '지마켓 꼭 현대카드'를 신규 발급하고 멤버십 월 이용료를 정기결제로 등록한 고객에게는 6개월간 매월 4900원을 전액 캐시백한다. 순금 5돈 골드바와 대한항공 300만원 기프트카드도 각각 1명에게 추첨으로 증정한다.
카드 프로모션은 G마켓과 현대카드의 기존 제휴카드 이용 이력이 없고 꼭 멤버십 가입 이력도 없는 고객에게 적용된다.
kji01@newspim.com