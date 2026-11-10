쿠팡, 생필품 2만여개 할인…선착순 특가 1990원부터

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 10일 생활필수품 2만여개 할인 행사 개최했다.
- 200여개 브랜드가 참여해 와우회원 특가와 추가 혜택을 제공한다.
- 22일까지 선착순 특가와 50% 할인, 쿠폰·사은품을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 22일까지 사은품·쿠폰 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 생활필수품 2만여개를 할인 판매하는 '블랙생필품 위크'를 오는 22일까지 연다고 10일 밝혔다.
행사에는 크리넥스·엘라스틴·스너글·일리윤·깨끗한나라 등 200여개 브랜드가 참여한다. 쿠팡은 와우회원을 대상으로 특가 상품과 추가 혜택을 제공한다.
매일 오전 10시 공개하는 '선착순 특가'에서는 1990원부터 시작하는 상품을 날짜별로 선보인다.
1990원 특가 상품에는 자연퐁 베이킹소다파워 3X 클린 라임향 리필(1L), 퐁퐁 주방세제 레몬식초 리필(1.2L), 홈스타 착 붙는 락스 스프레이(500ml) 등이 포함된다.
행사 기간 월·수·금요일에는 50% 할인 상품을 내놓는다. 쿠팡 라이브 방송 때 추가 할인을 제공하는 '라이브 특가'와 '이번 주 특가' 코너도 운영한다.
도브·해피바스·라보에이치 등 브랜드 상품 구매 고객에게는 선착순으로 사은품을 증정한다. 구매 금액에 따라 최대 1만원 할인 쿠폰을 포함한 추가 할인 쿠폰 3종도 지급한다.
kji01@newspim.com