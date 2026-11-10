엠게임, 무협 방치형 RPG '귀혼키우기' 24일 출시

AI 핵심 요약beta
- 엠게임이 24일 자체 개발 무협 방치형 RPG ‘귀혼키우기’를 정식 출시한다.
- ‘귀혼키우기’ 사전예약자가 100만 명을 넘어섰으며 참여자에게 성장 지원 아이템이 지급된다.
- ‘귀혼키우기’는 원작 ‘귀혼’의 직업과 무공을 계승한 모바일게임으로 재해석됐다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엠게임이 자체 개발한 무협 방치형 RPG '귀혼키우기'를 오는 24일 정식 출시한다.
'귀혼키우기'는 구글 플레이, 애플 앱스토어, 원스토어에서 동시 출시된다. 지난 8월 11일부터 진행 중인 사전예약 신청자는 이미 100만 명을 넘어섰다. 사전예약 참여자에게 제공되는 성장 지원 아이템은 출시 후 게임 내 우편함을 통해 지급된다.
엠게임은 출시를 앞두고 이용자 참여 이벤트를 진행한다. 공식 유튜브 채널에서는 '암호 찾기' 이벤트를 열며 참여자는 영상에서 암호를 확인한 뒤 공식 라운지의 이벤트 게시글에 응모하면 된다.
당첨자에게는 5000원 상당의 커피 쿠폰을 지급한다. 공식 라운지에서는 '출시 축하 댓글 이벤트'도 진행하는데 누적 댓글 수에 따라 출시 기념 보상이 확대되며 정식 출시 이후 모든 이용자에게 지급된다. 댓글은 계정당 1개까지만 인정된다.
'귀혼키우기'는 2005년 서비스를 시작한 엠게임의 온라인게임 '귀혼'의 지식재산권(IP)을 방치형 RPG로 재해석한 모바일게임이다.
원작의 직업 6종과 무공 체계를 계승하면서 필드 탐험 중심의 플레이를 스테이지 기반의 방치형 구조로 재구성했다. 메인 스토리는 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 전설의 무인 '태화노군'이 기억과 무공을 되찾아 가는 과정을 담았다.
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