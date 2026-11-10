독일, 전후 첫 여성 대통령 눈앞… 기독·기사연합, 아이그너 바이에른 주의회 의장 지명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 1월 말 연방회의서 선출… 사민당도 지지 방침, 당선 무난 관측

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 독일의 집권여당인 기독민주당(CDU)·기독사회당(SCU) 연합이 9일(현지시각) 차기 대통령으로 일제 아이그너(62) 바이에른 주의회 의장을 지명했다고 공영방송인 ARD 등 현지 언론이 일제히 보도했다.

아이그너 의장이 내년 1월 말 대통령 선출을 위해 구성되는 '연방회의'에서 과반을 확보할 경우 독일 역사상 첫 여성 대통령으로 등극하게 된다. 2차 세계대전 이후 독일 대통령 12명은 모두 남성이었다.

독일 대통령은 상징적인 국가원수지만 연방의회가 선출한 총리를 공식 임명하고 장관·판사·고위 공무원을 임명하며, 의회를 통과한 법률에 서명·공포하는 헌법상 권한을 갖고 있다.

또한 법률이 헌법에 위배된다고 판단하면 서명을 거부할 수 있고, 총리 선출이 무산되거나 신임투표가 부결되는 등 정치적 위기 상황에서는 의회 해산과 새 정부 출범 절차를 결정하는 역할도 수행한다.

프리드리히 메르츠(오른쪽) 독일 총리 겸 기독민주당(CDU) 대표와 기독사회당(CSU) 소속인 일제 아이그너 바이에른주 의회 의장이 9일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 기민당 지도부 회의 직후 기념사진을 찍고 있다. [사진=로이터 뉴스핌}

기민·기사연합은 이날 내년 3월 임기를 마치는 프랑크발터 슈타인마이어 대통령의 후임으로 아이그너 의장을 추대하기로 했다고 발표했다.

기민당 대표인 프리드리히 메르츠 총리는 "아이그너 의장은 극단주의와 증오, 사회적 배제에 일관되게 맞서온 인물"이라며 "이제 독일도 여성이 대통령을 맡아야 할 때가 됐다"고 말했다.

그는 "연방회의는 지정학적 위기와 사회적 긴장 고조, 극단주의 정치세력에 대한 지지 확대라는 상황 속에서 열리게 될 것"이라며 "앞으로 5년은 우리나라를 하나로 유지하는 것이 핵심 과제가 될 것"이라고 했다.

연방회의는 연방하원 의원 630명과 독일 16개 주의회가 선출한 같은 수의 대표단 등 총 1260명으로 구성된다. 내년 1월 30일 아이그너에 대한 찬반 투표를 실시할 예정이다.

독일에서는 어느 정당이든 대통령 후보를 추천할 수 있지만, 통상 의회 제1당이 제안한 초당적 합의 후보를 추대하는 관행을 유지해왔다.

독일 정계에서는 '아이그너 카드'가 무난히 의회를 통과할 것으로 전망하고 있다. 기독·기사연합 이외에 현재 연정에 참여하고 있는 중도좌파 사회민주당(SPD)이 당론으로 지지하기로 했으며 녹색당 일부도 찬성표를 던질 것으로 알려졌다.

아이그너는 이날 메르츠 총리와 함께 기자회견에 참석해 "이 같은 폭넓은 지지는 포퓰리즘과 극단주의 세력에 맞서는 중요한 신호"라며 "이러한 지지는 저를 겸손하게 만들지만 동시에 용기를 준다"고 말했다. 이어 "강한 중도세력을 대표하는 후보가 되고 싶다"고 했다.

1964년 바이에른주 펠트키르헨베스터함에서 태어난 그는 전기 설비 회사를 운영하는 부모 밑에서 자랐다. 대학을 거치지 않고 전기기술자 자격을 취득한 뒤 헬리콥터 제조업체인 유로콥터에서 전기 시스템 개발 업무를 담당했다. 정치권에서는 보기 드문 기술자 출신으로, 이러한 이력이 실용적이고 서민적인 이미지 형성에 도움이 됐다는 평가를 받는다.

1980년대 CSU에 입당한 그는 1998년 연방하원의원에 처음 당선된 뒤 15년간 중앙정치에서 활동했다. 2008~2013년 앙겔라 메르켈 정부에서 연방 농업·소비자보호부 장관을 지냈고, 이후 바이에른주로 돌아와 경제·에너지부 장관과 부총리, 주택·건설·교통부 장관을 거쳤다.

2018년부터는 바이에른주 의회 의장을 맡고 있다. 독일에서 가장 경험 많은 여성 정치인 가운데 한 명으로 꼽힌다.

독일 언론은 아이그너의 가장 큰 강점으로 통합 능력을 꼽고 있다. ARD 타게스샤우는 아이그너에 대해 "위기 경험이 풍부하고 시민 친화적인 정치인"이라고 평가했다.

아이그너는 바이에른주 지역 정당인 기사당 소속이지만 보수 진영뿐 아니라 중도·진보 진영에서도 비교적 거부감이 적은 정치인으로 평가되고 있다. 사민당 그에 대해 "국민을 통합할 수 있는 인물"이라고 평가했다.

아이그너 대통령 카드가 메르츠 총리와 기사당 대표인 마르쿠스 죄더 바이에른 주총리 간 '정치적 타협의 산물'이라는 관측도 제기되고 있다.

죄더 대표는 당내 영향력 강화 등을 위해 연초부터 아이그너를 적극 밀었던 것으로 알려졌다. 메르츠 총리 입장에서도 아이그너 카드를 통해 차기 총리 유력 후보 중 한 명인 죄더 대표를 '경쟁 목록'에서 제거할 수 있다는 이득을 얻었다는 평가이다.

바이에른주 공영방송 BR은 "죄더는 당내와 연방 정치에서 입지를 강화했지만, 그 대가로 언젠가 연방총리가 될 가능성은 크게 낮아졌다"고 평가했다.

바지역 정당인 기사당 소속 인사들이 연방 대통령과 총리 자리를 모두 차지하는 경우는 실현가능성이 매우 희박하기 때문이라는 것이다.

ihjang67@newspim.com