[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아 6%↓·AMD는 투자의견 상향에 '강세'

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 관련 의혹으로 급락한 반면, AMD는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있다.

지난주 인공지능(AI) 관련주 급락 이후 저가 매수세가 일부 유입되고 있지만, AI 설비투자의 수익성과 데이터센터 규제 강화 가능성에 대한 우려는 여전하다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 6% 하락하고 있다. 반면 AMD(AMD)는 4% 넘게 상승하고 있으며, 인텔(INTC)과 마벨테크놀로지(MRVL)는 약세 흐름을 이어가다 개장 전 상승 전환했다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아 5% 급락…젠슨 황 CEO 중국 스파이 관련 의혹

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 6% 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가와 관계를 맺었다는 의혹이 불거지면서 이사회가 독립적인 조사에 착수한 영향이다.

뉴욕타임스(NYT)와 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 정보기관들은 클라우드 기업 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원인 앨리스 황이 중국 정부에 정보를 전달해 왔다는 의혹을 제기했다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 해당 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 다만 실제 정보 유출 여부는 확인되지 않았다. 엔비디아는 현재 회사 기밀이나 국가안보가 침해됐다고 믿을 만한 근거는 없으며, 황 CEO가 최고경영자 직무를 계속 수행할 것이라고 밝혔다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 수석 시장 분석가는 "엔비디아의 성공과 AI 투자 열풍에서 황 CEO가 차지하는 핵심적인 역할을 고려하면 경영진의 불확실성에 대한 추측만으로도 투자자들이 동요할 수 있다"고 말했다.

◆ AMD 3% 상승…오펜하이머 목표주가 600달러 제시

미국 반도체 업체 AMD(AMD)는 개장 전 거래에서 약 4% 상승하고 있다. 투자은행 오펜하이머가 투자의견을 '시장수익률(Market Perform)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정하고 목표주가를 600달러로 제시한 영향이다. 이는 지난 금요일 종가 대비 약 34%의 상승 여력이 있다는 의미다.

릭 셰이퍼 오펜하이머 애널리스트는 AMD의 3분기 실적과 데이터센터 사업 성장세를 긍정적으로 평가했다.

오펜하이머는 AMD의 데이터센터 매출이 2027년 135% 증가하고, AI 그래픽처리장치(GPU) 매출이 서버용 중앙처리장치(CPU) 매출을 넘어설 것으로 전망했다.

또한 이미 상당수 데이터센터 건설 프로젝트가 진행되고 있어 중간선거 이후 제기된 규제 강화 위험이 2028년 하반기 이전에 본격화할 가능성은 낮다고 분석했다.

◆ 인텔·마벨·퀄컴 약세…AI 투자 수익성 우려 지속

미국 반도체 업체 인텔(INTC)과 마벨테크놀로지(MRVL)은 개장 전 거래에서 상승 전환했으며, 퀄컴(QCOM)은 0.4%대로 낙폭을 줄이고 있다.

지난주 필라델피아 반도체지수(SOX)가 2025년 3월 이후 최대 주간 낙폭을 기록한 가운데, 대형 기술기업들의 막대한 AI 설비투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 이어지고 있다.

◆ 아마존·메타 강세…JP모건 AI 최선호주 선정

아마존(AMZN)은 개장 전 거래에서 약 3%, 메타플랫폼스(META)는 2.5% 상승하고 있다. JP모간이 두 기업을 AI 관련 최선호 종목으로 선정한 영향이다.

JP모간은 AI 기반 광고 사업 개선에 따른 메타의 매출 성장과 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 사업 확대를 긍정적으로 평가했다.

특히 아마존은 AWS 매출이 2027년과 2028년에 각각 40% 이상 증가하고, 향후 5~10년 안에 1조달러에 도달할 것으로 전망하고 있다.

◆ 코어위브 실적·美 CPI 주목…AI 투자 부담 가늠

이번 주에는 AI 클라우드 기업 코어위브(CRWV)의 실적과 미국의 물가지표가 반도체 업종의 주요 변수로 꼽힌다.

코어위브는 10일(현지시간) 뉴욕 증시 장 마감 후 3분기 실적을 발표한다. 시장에서는 AI 데이터센터 투자에 따른 차입 부담과 현금흐름, 향후 설비투자 계획에 주목하고 있다.

미 노동부는 같은 날 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표하고, 13일에는 생산자물가지수(PPI)를 공개한다.

지난 10월 미국의 비농업 부문 고용이 예상치를 크게 웃돈 가운데 물가 상승 압력까지 확인될 경우 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 추가 금리 인상 가능성이 부각될 수 있다.

시장에서는 코어위브 실적과 물가지표가 최근 조정을 받은 AI·반도체주의 반등 지속 여부를 가를 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com