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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아 6%↓·AMD는 투자의견 상향에 '강세'

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AI 핵심 요약

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  • 9일 뉴욕 증시 개장 전 주요 반도체주가 엇갈린 흐름을 보였다
  • 엔비디아는 중국 스파이 의혹에 약 6% 급락하고 AMD는 4% 상승했다
  • AI 설비투자 수익성 우려 속 코어위브 실적과 물가지표가 주목됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 관련 의혹으로 급락한 반면, AMD는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있다.

지난주 인공지능(AI) 관련주 급락 이후 저가 매수세가 일부 유입되고 있지만, AI 설비투자의 수익성과 데이터센터 규제 강화 가능성에 대한 우려는 여전하다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 6% 하락하고 있다. 반면 AMD(AMD)는 4% 넘게 상승하고 있으며, 인텔(INTC)과 마벨테크놀로지(MRVL)는 약세 흐름을 이어가다 개장 전 상승 전환했다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아 5% 급락…젠슨 황 CEO 중국 스파이 관련 의혹

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 6% 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가와 관계를 맺었다는 의혹이 불거지면서 이사회가 독립적인 조사에 착수한 영향이다.

뉴욕타임스(NYT)와 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 정보기관들은 클라우드 기업 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원인 앨리스 황이 중국 정부에 정보를 전달해 왔다는 의혹을 제기했다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 해당 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 다만 실제 정보 유출 여부는 확인되지 않았다. 엔비디아는 현재 회사 기밀이나 국가안보가 침해됐다고 믿을 만한 근거는 없으며, 황 CEO가 최고경영자 직무를 계속 수행할 것이라고 밝혔다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해손 수석 시장 분석가는 "엔비디아의 성공과 AI 투자 열풍에서 황 CEO가 차지하는 핵심적인 역할을 고려하면 경영진의 불확실성에 대한 추측만으로도 투자자들이 동요할 수 있다"고 말했다.

◆ AMD 3% 상승…오펜하이머 목표주가 600달러 제시

미국 반도체 업체 AMD(AMD)는 개장 전 거래에서 약 4% 상승하고 있다. 투자은행 오펜하이머가 투자의견을 '시장수익률(Market Perform)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정하고 목표주가를 600달러로 제시한 영향이다. 이는 지난 금요일 종가 대비 약 34%의 상승 여력이 있다는 의미다.

릭 셰이퍼 오펜하이머 애널리스트는 AMD의 3분기 실적과 데이터센터 사업 성장세를 긍정적으로 평가했다.

오펜하이머는 AMD의 데이터센터 매출이 2027년 135% 증가하고, AI 그래픽처리장치(GPU) 매출이 서버용 중앙처리장치(CPU) 매출을 넘어설 것으로 전망했다.

또한 이미 상당수 데이터센터 건설 프로젝트가 진행되고 있어 중간선거 이후 제기된 규제 강화 위험이 2028년 하반기 이전에 본격화할 가능성은 낮다고 분석했다.

인텔·마벨·퀄컴 약세…AI 투자 수익성 우려 지속

미국 반도체 업체 인텔(INTC)과 마벨테크놀로지(MRVL)은 개장 전 거래에서 상승 전환했으며, 퀄컴(QCOM)은 0.4%대로 낙폭을 줄이고 있다. 

지난주 필라델피아 반도체지수(SOX)가 2025년 3월 이후 최대 주간 낙폭을 기록한 가운데, 대형 기술기업들의 막대한 AI 설비투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 이어지고 있다.

◆ 아마존·메타 강세…JP모건 AI 최선호주 선정

아마존(AMZN)은 개장 전 거래에서 약 3%, 메타플랫폼스(META)는 2.5% 상승하고 있다. JP모간이 두 기업을 AI 관련 최선호 종목으로 선정한 영향이다.

JP모간은 AI 기반 광고 사업 개선에 따른 메타의 매출 성장과 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 사업 확대를 긍정적으로 평가했다.

특히 아마존은 AWS 매출이 2027년과 2028년에 각각 40% 이상 증가하고, 향후 5~10년 안에 1조달러에 도달할 것으로 전망하고 있다.

◆ 코어위브 실적·美 CPI 주목…AI 투자 부담 가늠

이번 주에는 AI 클라우드 기업 코어위브(CRWV)의 실적과 미국의 물가지표가 반도체 업종의 주요 변수로 꼽힌다.

코어위브는 10일(현지시간) 뉴욕 증시 장 마감 후 3분기 실적을 발표한다. 시장에서는 AI 데이터센터 투자에 따른 차입 부담과 현금흐름, 향후 설비투자 계획에 주목하고 있다.

미 노동부는 같은 날 10월 소비자물가지수(CPI)를 발표하고, 13일에는 생산자물가지수(PPI)를 공개한다.

지난 10월 미국의 비농업 부문 고용이 예상치를 크게 웃돈 가운데 물가 상승 압력까지 확인될 경우 연방준비제도(Fed·연준)의 12월 추가 금리 인상 가능성이 부각될 수 있다.

시장에서는 코어위브 실적과 물가지표가 최근 조정을 받은 AI·반도체주의 반등 지속 여부를 가를 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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