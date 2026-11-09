뉴욕증시 개장 전 특징주...엔비디아 5%↓·AMD·아마존·메타↑

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 투자은행들의 투자의견 변경과 인공지능(AI) 관련 성장 기대, 기업 경영진을 둘러싼 논란 등에 따라 주요 종목의 주가 희비가 엇갈리고 있다.

반도체 업체 AMD는 투자은행의 투자의견 상향에 힘입어 상승하고 있으며, 아마존과 메타도 JP모간이 AI 관련 최선호 종목으로 선정하면서 강세를 보이고 있다.

반면 엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 관련 의혹으로 급락하고 있다.

아마존 건물 외벽에 설치된 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ AMD(AMD)

미국 반도체 업체 AMD는 개장 전 거래에서 4% 가까이 상승하고 있다. 투자은행 오펜하이머가 투자의견을 기존 '시장수익률(Market Perform)'에서 '시장수익률 상회(Outperform)'로 상향 조정한 영향이다.

오펜하이머는 AMD의 목표주가를 600달러로 제시했다. 이는 지난 금요일 종가 대비 약 34%의 상승 여력이 있다는 의미다.

릭 셰이퍼 오펜하이머 애널리스트는 지난주 발표된 AMD의 3분기 실적 호조를 긍정적으로 평가했다. 오펜하이머는 AMD의 향후 매출과 주당순이익(EPS) 전망치도 상향 조정했다.

◆ 아마존(AMZN)

미국 전자상거래 및 클라우드 업체 아마존은 개장 전 거래에서 약 3% 상승하고 있다. JP모건이 아마존을 AI 관련 최선호 종목으로 선정한 영향이다.

JP모건의 더그 앤머스 애널리스트는 이날 고객들에게 보낸 보고서에서 아마존을 주요 추천 종목 명단에 포함했다.

JP모건은 아마존의 클라우드 사업 성장에 힘입어 장기적으로 매출이 크게 증가할 것으로 전망했다.

앤머스는 "아마존은 현재 아마존웹서비스(AWS) 매출이 2027년과 2028년에 각각 40% 이상 성장하고, 향후 5~10년 안에 AWS 매출이 1조달러에 도달할 것으로 예상하고 있다"며 설비투자 회수 효율도 개선될 것으로 내다봤다.

◆ 메타플랫폼스(META)

페이스북 모회사 메타는 개장 전 거래에서 약 3% 상승하고 있다. JP모건이 아마존과 함께 메타를 AI 관련 최선호 종목으로 선정한 영향이다.

JP모건은 AI를 활용한 광고 사업 개선에 힘입어 메타의 매출이 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.

◆ 일라이릴리(LLY)

미국 제약업체 일라이릴리는 개장 전 거래에서 약 1% 상승하고 있다. 캐나다 의약품 관련 기관이 알츠하이머병 치료제 키순라(Kisunla)에 대해 긍정적인 급여 권고를 내놓은 영향이다.

캐나다 의약품 기관은 지난 금요일 적격 성인 환자를 대상으로 하는 초기 알츠하이머병 치료제 키순라에 대해 공적 보험을 통한 비용 상환을 권고했다.

▶ 하락 종목

◆ 엔비디아(NVDA)

미국 AI 반도체 업체 엔비디아는 개장 전 거래에서 약 5% 급락하고 있다. 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 사업가와 관계를 맺었다는 의혹이 불거지면서 이사회가 독립적인 조사에 착수한 영향이다.

뉴욕타임스(NYT)와 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 정보기관들은 클라우드 기업 메가스피드(Megaspeed)의 임원인 앨리스 황이 중국 정부에 정보를 전달해 왔다는 의혹을 제기했다. 메가스피드는 엔비디아의 고객사다.

엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 정보 수집 활동 대상이 됐는지에 대한 독립적인 조사에 착수했다.

황 CEO는 직원들에게 보낸 이메일에서 해당 여성과의 불륜 관계를 인정하고 사과했다. 다만 중국 정보기관과의 연계 여부나 회사 기밀 유출 여부는 확인되지 않았다.

엔비디아는 현재 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 판단할 근거는 없다는 입장이다. 회사 측은 황 CEO가 최고경영자 직무를 계속 수행할 것이라고 밝혔다.

◆ 드래프트킹스(DKNG)

미국 온라인 스포츠 베팅업체 드래프트킹스는 개장 전 거래에서 약 3.7% 하락하고 있다. 스위스 투자은행 UBS가 투자의견을 기존 '매수(Buy)'에서 '중립(Neutral)'으로 하향 조정한 영향이다.

UBS는 목표주가도 기존 48달러에서 22달러로 대폭 낮췄다.

로빈 팔리 UBS 애널리스트는 예측시장 사업을 둘러싼 규제 전망이 불확실해 드래프트킹스의 기존 사업 가치를 평가하기 어려워졌다고 설명했다.

UBS는 드래프트킹스가 최근 2026년 기존 사업 매출 전망치를 하향 조정한 데다 2027년까지 예측시장 사업에서 약 10억달러의 손실을 예상하고 있다는 점도 부담 요인으로 지적했다.

◆ 몰슨 쿠어스(TAP)

미국 맥주 제조업체 몰슨 쿠어스 베버리지는 개장 전 거래에서 약 1% 하락하고 있다. JP모건이 투자의견을 기존 '중립(Neutral)'에서 '비중축소(Underweight)'로 하향 조정한 영향이다.

쿠어스와 밀러 맥주 브랜드를 보유한 몰슨 쿠어스는 지난 목요일 연간 실적 전망치를 하향 조정했다.

JP모건의 드루 레빈 애널리스트는 맥주 시장의 수요 부진과 인플레이션에 따른 비용 상승 압력 등으로 회사의 기초 사업 여건이 어려운 상황이라고 평가했다.

◆ 버크셔 해서웨이(BRK.B)

미국 투자회사 버크셔 해서웨이는 개장 전 거래에서 약 0.4% 상승하다 개장 전 소폭 하락세로 돌아섰다. 지난 토요일 발표한 3분기 실적과 자사주 매입 확대 소식을 소화하는 모습이다.

버크셔 해서웨이의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 6% 감소했다. 보험 사업의 실적 부진과 투자수익 감소 등이 영향을 미쳤다.

다만 철도와 에너지, 제조업 등 일부 사업 부문이 견조한 실적을 보였으며, 회사는 3분기 자사주 매입 규모도 확대했다.

koinwon@newspim.com