인천공항 출국 시스템 또 먹통…일주일 새 3번째

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탑승권 운송정보 확인 오류…14개 항공사 영향

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 인천국제공항에서 일주일 사이 출국 관련 시스템 장애가 3차례 발생했다. 지난달 30일 항공사 네트워크 장애와 지난 3일 탑승자 사전확인시스템 오류에 이어 지난 6일에도 승객 운송정보가 확인되지 않으면서 14개 항공사 이용객들이 불편을 겪었다.

◆ 탑승권 정보 확인 오류…52분 만에 복구

9일 인천국제공항공사에 따르면 지난 6일 오전 6시 35분께 인천공항 제1·2여객터미널 3층 출국장에서 승객 운송정보가 확인되지 않는 시스템 장애가 발생했다.

체크인 카운터에서 발권을 마친 승객들이 보안검색장 입구 판독기에 탑승권을 인식시키는 과정에서 운송정보 미확인 알람이 잇따라 발생했다.

인천공항 제1여객터미널 전경. [사진=뉴스핌DB]

이에 보안검색 직원들이 승객의 여권과 탑승권을 직접 확인하면서 제1터미널 10곳, 제2터미널 4곳 등 총 14개 항공사 이용객들이 불편을 겪었다.

공사는 장애 발생 52분 만인 오전 7시 27분께 긴급 조치를 완료했다. 이번 장애로 인한 항공기 지연 사례는 없었다.

공사 측은 항공사 내부 데이터 처리 지연으로 장애가 발생한 것으로 보고 있으며, 당시 출국장 혼잡을 최소화하기 위한 조치를 시행했다고 설명했다.

◆ 지난달 30일 44개 항공사 통신 장애

앞서 지난달 30일에는 미국 에어링크(ARINC)가 관리하는 인천공항 내 네트워크 장비에서 장애가 발생했다.

이로 인해 총 44개 항공사에서 통신 불안정 등 이상 현상이 나타났다. 이 가운데 중국 항공사 11곳은 체크인 시스템 접속 장애로 약 5시간 동안 발권 업무가 중단됐다.

항공사들은 에어링크를 상대로 출국 지연에 따른 구상권 청구를 검토하고 있다. 에어링크는 네트워크 장애 재발 방지와 정기 점검을 약속했다.

◆ 법무부 시스템도 오류…재발 우려

지난 3일에는 법무부 탑승자 사전확인시스템(IPC) 장애로 항공사들이 약 2시간 동안 탑승자 정보를 수신하지 못하는 문제가 발생했다. 이 과정에서 일부 항공편이 지연됐다.

이처럼 지난달 30일부터 이달 6일까지 인천공항에서 서로 다른 출국 관련 시스템 장애가 3차례 발생하면서 운영 안정성에 대한 우려가 제기된다.

다만 인천국제공항공사는 각 장애가 해킹으로 인해 발생했을 가능성은 작은 것으로 보고 있다.

kji01@newspim.com