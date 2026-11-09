BMW, 11월 온라인 한정판 6종 선보인다…총 70대 판매

AI 핵심 요약beta
- BMW 코리아가 9일 7시리즈 등 온라인 한정판 6종 출시를 밝혔다
- 총 70대 물량으로 7시리즈 퍼스트 에디션 3종을 선보인다
- 3시리즈와 i4 기반 블랙 에디션 3종도 온라인 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 더 뉴 BMW 7시리즈의 국내 출시를 기념하는 퍼스트 에디션을 포함해 온라인 한정판 6종을 선보인다.
BMW 코리아는 오는 10일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 11월 온라인 한정 에디션 6종을 출시한다고 9일 밝혔다.
이번 한정판은 더 뉴 BMW 7시리즈 퍼스트 에디션 3종과 3시리즈 및 i4 고성능 모델을 기반으로 한 블랙 에디션 3종으로 구성된다. 총 판매 물량은 70대다.
7시리즈 퍼스트 에디션은 740 xDrive M 스포츠와 740 xDrive 투톤, i7 60 xDrive 투톤 등 3종이다. 각 15대씩 판매되며 가격은 각각 1억9610만원, 1억9040만원, 2억2660만원이다.
740 xDrive 모델은 최고출력 400마력의 3.0리터 직렬 6기통 가솔린 엔진을 탑재했다. 전기차인 i7 60 xDrive는 최고출력 544마력을 발휘한다. 세 모델 모두 31.3인치 BMW 시어터 스크린 등 고급 편의사양을 갖췄다.
블랙 에디션은 M340i 프로 블랙 에디션(8800만원), M340i xDrive 투어링 프로 블랙 에디션(9450만원), i4 M60 xDrive 그란 쿠페 프로 블랙 에디션(9360만원)으로 구성된다. 판매 물량은 각각 10대, 10대, 5대다.
블랙 에디션에는 블랙 사파이어 메탈릭 외장 색상과 전용 디자인 요소가 적용된다. 특히 i4 M60 xDrive는 최고출력 601마력, 정지 상태에서 시속 100km까지 3.7초의 가속 성능을 갖췄다.
모든 모델은 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인에서 구매할 수 있다.
chanw@newspim.com