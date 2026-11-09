벤츠 'RoF' 안착하나…HS효성더클래스, 럭셔리차 판매 증가

AI 핵심 요약beta
- HS효성더클래스가 9일 마이바흐·S-클래스 판매 증가세를 밝혔다
- 새 판매 방식 도입 후 고객 상담·구매·사후관리 서비스를 강화했다
- 이달 중순부터 전기차 GLC·CLA 고객 인도를 순차적으로 시작할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 공식 파트너 HS효성더클래스가 마이바흐와 S-클래스 등 럭셔리 차량 판매에서 3개월 연속 증가세를 기록했다.
HS효성더클래스는 주요 럭셔리 모델의 판매량이 3개월 연속 증가했다고 9일 밝혔다. 회사는 지난 4월 도입된 새로운 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처(RoF)'에 맞춰 고객 서비스와 구매 경험을 강화하고 있다.
RoF는 온라인과 오프라인에서 동일한 가격을 적용하는 판매 방식이다. 전국 재고를 통합 관리하고 가격 협상 없이 일관된 조건으로 차량을 구매할 수 있도록 한 것이 특징이다.
HS효성더클래스는 서울 마이바흐 브랜드센터를 중심으로 맞춤형 상담과 전용 차량 인도, 멤버십 프로그램 등을 운영하고 있다. 방배 서비스센터에는 인공지능(AI) 기반 차량 스캔 시스템을 도입해 사후관리 서비스도 강화했다.
이달 중순부터는 '디 올 뉴 일렉트릭 GLC'와 '디 올 뉴 일렉트릭 CLA'의 고객 인도를 순차적으로 시작해 전동화 라인업을 확대할 예정이다.
노재봉 HS효성더클래스 대표는 "RoF의 안정적인 운영을 위해 노력하는 한편, 마이바흐와 S-클래스부터 새로운 전동화 모델까지 고객의 다양한 요구에 맞춘 상담과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com