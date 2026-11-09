박선원 의원 "장고개도로 개통 촉구…3보급단 이전까지 기다릴 수 없어"

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부흥로~장고개로 잇는 부대 내 도로 임시 개방 촉구

강신철 국방 장관 "긍정 검토"…노후시설 개선비 200억원 분담 요구

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박선원 더불어민주당 의원(인천 부평구을)은 9일 국회 국방위원회 예산심사에서 인천 부평구 산곡동 제3보급단 내 중앙관통도로를 왕복 2차로로 임시 개방할 것을 촉구했다. 강신철 국방부 장관은 "긍정적으로 검토하겠다"고 답했다.

제3보급단은 부평구와 서구, 남동구를 잇는 간선도로망 한가운데 자리 잡고 있어 지역 간 도로 연결을 막고 교통 혼잡을 유발하고 있다.

특히 출퇴근 시간에는 차량이 사람의 보행 속도보다 느리게 움직일 정도로 정체가 심각하다는 게 박 의원의 설명이다.

박선원 더불어민주당 최고위원. [사진 = 뉴스핌DB]

인천시는 제3보급단 이전과 함께 장고개도로를 완전히 개통할 계획이지만, 부대 이전사업이 지연되면서 도로 개통도 상당 기간 늦어질 것으로 예상된다.

박 의원은 부대 이전과 종전부지 개발이 완료될 때까지 기다릴 경우 주민들이 수년간 교통난을 감수해야 한다고 지적했다. 산곡역 인근 아파트가 완공되면 교통 혼잡이 더욱 심해질 수 있다는 우려도 제기했다.

박 의원이 제시한 대안은 부흥로와 장고개로를 연결하는 부대 내 중앙관통도로를 임시 활용하는 방안이다.

기존 도로에 임시사용허가를 내고 왕복 2차로(방향별 1차로)를 민간 차량에 개방하면 주변 간선도로의 교통량을 분산할 수 있다는 것이다.

박 의원은 다른 지역에서도 군부대 영내 도로를 임시 개방한 사례가 있다고 설명했다. 양주 26사단 구 화학대대는 법 개정 없이 협의를 통해 영내 도로를 단계적으로 개방했고, 위례 기무부대는 부대 이전이 지연되자 도로 개통 전까지 영내 도로를 정비해 주민 통행을 허용했다. 의정부 캠프 레드클라우드에는 국유재산 사용허가를 받아 1㎞ 길이의 왕복 2차로 임시도로가 개통됐다.

◆노후시설 개선에 최소 200억원…국방부·인천시 분담 요구

도로 임시 개방을 위해서는 방음벽과 차폐시설 설치, 위병소 조정, 창고시설 이전 등 '제3보급단 관통도로 개설 연계 노후시설 개선' 사업이 필요하다. 박 의원은 사업비를 최소 200억원으로 추산하고 국방부와 인천시가 비용을 분담해야 한다고 주장했다.

박 의원은 국방부가 시설 개선 비용뿐 아니라 교통 혼잡 완화와 주민 편익도 함께 고려해야 한다며, 국방부와 인천시가 공동으로 현장을 조사하고 설계를 진행해 사업비 분담 방안과 추진 일정을 확정할 것을 요구했다.

사업비를 한 번에 확보하기 어렵다면 설계비와 우선 필요한 시설 개선비부터 2027년 예산에 반영하는 단계적 방안도 제시했다.

박 의원은 "군부대의 임무 수행도 중요하지만, 수십만 주민이 날마다 겪는 교통 혼잡과 막대한 사회적 비용도 국가가 풀어야 할 문제"라며 "장관이 긍정적으로 검토하겠다고 답한 만큼 국방부와 인천시가 조속히 협의에 나서 장고개도로가 하루라도 빨리 열리도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com