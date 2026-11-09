우리WON모바일, 11월 블랙프라이데이 통신비 할인 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 9일 알뜰폰 우리WON모바일 블랙프라이데이 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 11월 한 달간 11종 요금제 개통 고객에게 6개월간 포인트와 쿠폰을 제공한다
- 신규 가입 고객에게 네이버페이 상품권과 치킨 쿠폰 등 추가 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행의 알뜰폰(MVNO) 서비스 '우리WON모바일'이 11월 한 달간 '블랙프라이데이 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 고객 이용 성향에 맞춘 11종의 요금제를 대상으로 진행된다. 행사 기간 해당 요금제를 개통하고 응모하면 6개월간 매월 1만500원에서 최대 2만9500원의 꿀머니(우리금융그룹 통합포인트)와 5000원 상당의 멤버십 쿠폰을 받아 실질적인 통신비 0원 혜택을 누릴 수 있다.
대상 요금제는 청년드림요금제 5종, 더블쿠폰요금제 2종, 멤버십 데이터업요금제 2종, 우리WON셀럽요금제 2종으로 구성됐다.
신규 가입 고객을 위한 추가 혜택도 편성했다. 500MB/50분 요금제, 멤버십 데이터업요금제 10GB+, 멤버십 데이터업요금제 17GB+ 등 가성비 요금제 3종 개통 시 네이버페이 5만원권을 지급한다. 청년드림요금제 5종 개통 고객 전원에게는 치킨 세트 쿠폰을 증정한다.
이 외에도 유심(USIM) 및 eSIM 발급 수수료를 면제하고, 인터넷·TV 결합 고객에게는 상품권을 제공한다.
우리은행 WON모바일사업부 윤세라 차장은 "합리적 요금제를 찾는 이용자가 늘어남에 따라 혜택을 다변화한 이벤트를 기획했다"며 "금융과 통신을 연계한 서비스를 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com