경마공원서 추락사고 VR 체험…마사회, '안전캠페인' 하루서 6일로

AI 핵심 요약beta
- 한국마사회가 27일부터 1일까지 서울경마공원에서 안전 캠페인을 진행했다
- 시민과 경마 고객은 VR 사고 체험과 소화기 사용법, 심폐소생술을 익혔다
- 임직원과 협력사 근로자는 안전수칙 교육과 심폐소생술 실습에 참여했다
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고용부·보건소 등 관계자 159명 참여
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 서울경마공원을 찾은 시민과 경마 고객이 가상현실(VR)로 추락·끼임 사고를 체험하고 소화기 사용법과 심폐소생술을 익혔다. 한국마사회는 기존 하루 일정이던 안전 캠페인을 6일로 늘리고 지역주민과 경마 고객, 임직원과 협력사 근로자에 맞춰 교육을 진행했다.
마사회는 지난달 27일부터 이달 1일까지 서울경마공원에서 '2026 세이프티 컬처 위크'를 열었다고 9일 밝혔다. 행사에는 고용노동부와 한국산업안전보건공단, 과천시보건소, 기아 오토랜드 광명, 상생협력사 9곳 등 민간과 정부·공공기관 관계자 159명이 참여했다.
바로마켓과 서울경마공원 잔디광장에서는 시민과 경마 고객을 대상으로 VR 추락·끼임 사고 체험을 진행했다. 참가자들은 소화기·소화전 사용법을 배우고 심폐소생술(CPR)을 실습했다. 산업재해 예방 정책을 소개하고 건강증진 프로그램도 운영했다. 경마방송과 경마 정보지를 통해 전국 경마장 방문객에게 안전 실천을 안내했다.
마사회 임직원과 협력사 근로자는 퀴즈 프로그램인 '안전골든벨'에 참여해 작업중지제도와 위험성평가 등 현장 안전수칙을 익혔다. 안전한국훈련과 연계한 심폐소생술 실습도 진행했다.
우희종 마사회 회장은 '최고경영자(CEO) 안전 하이파이브' 행사에서 직원들을 격려하고 현장 안전에 관한 의견을 들었다.
하재무 마사회 안전관리단장은 "안전은 지식에 머무르지 않고 일상 속 실천으로 이어져야 한다"며 "앞으로도 지역사회 및 협력사와 함께 안전문화를 확산하고, '세이프티 컬처 위크'를 대표적인 안전문화 행사로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com