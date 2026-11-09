마이다스에셋, 'AA-' 이상 우량채권 담은 중기채 ETF 상장

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AA- 이상 우량채권·A1 이상 CP 중심 투자

평균 듀레이션 2년…금리 따라 비중 조절

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마이다스에셋자산운용이 우량채권을 중심으로 분산 투자하는 중기채권형 액티브 상장지수펀드(ETF)를 선보인다.

마이다스에셋자산운용은 오는 10일 'MIDAS 중기채권액티브 ETF'를 유가증권시장에 상장한다고 밝혔다.

해당 ETF는 국고채와 통안채를 비롯해 특수채, 은행채, 여신전문금융회사채, 회사채 등 국내 다양한 채권에 분산 투자한다. 'KIS 채권중기형 지수(총수익)'를 비교지수로 삼아 시장 상황에 따라 채권 섹터별 비중과 듀레이션을 조절해 비교지수 대비 초과성과를 추구한다.

주요 투자 대상은 신용등급 AA- 이상 채권과 A1 이상 기업어음(CP)이다. 국채 등 무위험채권뿐 아니라 신용도와 유동성을 고려해 특수채와 은행채, 카드채, 회사채 등을 함께 편입한다.

마이다스에셋자산운용 로고. [사진=마이다스에셋자산운용]

신용분석을 통해 신용등급 상향 가능성이 있는 기업도 발굴한다. 신용등급이 오를 경우 금리 수익과 함께 채권가격 상승에 따른 자본차익을 추구한다. 반대로 신용등급 하락 위험이 커지는 종목은 선제적으로 관리한다.

투자 대상 채권의 만기는 3개월 이상 5년 이하로 구성한다. 만기 3개월~1년 채권과 CP를 통해 이자수익을 추구하고 시장 상황에 따라 1~5년물 채권 비중을 조정해 자본차익 기회도 모색한다. 초기 포트폴리오의 평균 듀레이션은 약 2년으로 구성할 계획이다.

운용에는 우량 크레딧 종목 선별과 금리 국면에 따른 듀레이션 조정, 수익률 곡선을 활용한 커브-롤링 등 세 가지 전략을 활용한다.

우량 크레딧 선별 과정에서는 기업의 재무지표뿐 아니라 산업의 구조적 경쟁력과 계열 지원 가능성 등을 분석해 신용등급 안정성이 높은 발행사를 선별한다.

금리 변화에도 적극 대응한다. 자체 퀀터멘탈 듀레이션 모형 등을 활용해 금리 환경을 판단하고 목표 듀레이션을 산출한다. 금리 하락기에는 중기채 비중 등을 조절해 자본차익 기회를 확보하고 금리 상승기에는 듀레이션 부담을 관리하는 전략이다.

채권의 만기별 금리와 장단기 금리차, 섹터별 상대가치를 활용한 커브-롤링 전략도 병행한다. 수익률 곡선에서 상대적으로 금리가 높은 구간의 채권을 편입한 뒤 만기가 짧아지면서 나타나는 가격 변화 등을 추가 수익원으로 활용한다.

마이다스에셋자산운용은 거시경제 분석과 채권 섹터·만기 판단, 개별 발행사 신용분석, 유동성 점검을 거쳐 포트폴리오를 운용할 방침이다.

마이다스에셋 관계자는 "중기채권 투자는 이자수익을 확보하는 동시에 금리와 신용 스프레드 변화에 따른 자본차익 기회를 모색할 수 있는 투자 영역"이라며 "MIDAS 중기채권액티브 ETF는 AA- 이상 우량채권 중심의 분산투자와 마이다스에셋의 채권 운용 전문성을 결합해, 안정적인 이자수익을 기반으로 시장 상황에 맞는 추가 수익을 추구하는 투자 대안이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

plum@newspim.com