철도공단, 타지키스탄에 스마트 교통관리 노하우 전수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교통부·두샨베시 고위급 공무원 초청

AI 교차로·교통데이터 운영 교육 공유

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국가철도공단이 타지키스탄 교통부와 두샨베시 관계자들에게 국내 스마트 교통관리 기술과 운영 경험을 공유했다.

지난 4일 정진혁 국가철도공단 이사장(오른쪽)과 네맛조다 파루흐 타지키스탄 교통부 제1차관(왼쪽)이 '타지키스탄 두샨베시 스마트 모빌리티 조성사업' 과업의 일환으로 추진된 초청 연수 행사에서 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국가철도공단]

9일 철도공단은 지난 1일부터 7일까지 타지키스탄 교통부와 두샨베시 등 관계기관 고위급 공무원을 초청해 교통정책 연수를 진행했다고 밝혔다.

이번 연수는 '타지키스탄 두샨베시 스마트 모빌리티 조성 사업'의 일환이다. 두샨베시의 스마트 도시교통 마스터플랜과 스마트 모빌리티 상세계획을 마련해 효율적인 교통 운영·관리 전략을 수립하는 사업이다.

국토교통부가 시행하고 해외건설협회가 발주한 ODA 사업으로, 사업기간은 올해 6월 24일부터 2028년 6월 23일까지다. 사업규모는 약 27억3700만원이다.

공단은 연수 기간 ▲교통 인프라 재원조달 전략 ▲인공지능(AI) 기반 스마트 교차로 운영 기술 ▲도시교통 데이터 통합 운영 등을 주제로 강의를 진행했다. 국내 교통 관리체계의 우수사례와 운영 노하우도 공유했다.

연수생들은 경기도 교통정보센터와 서울시 교통정보시스템(TOPIS)을 견학하고 도시철도 우이신설선을 시승했다. 교통정보를 수집·분석·활용하는 사례를 직접 살펴보고 두샨베시 교통 환경에 적용할 정책과 운영 방안을 모색했다.

연수 기간 국토부와 두샨베시는 협의의사록(RoD)을 체결하고 사업의 원활한 추진을 위한 협력 기반도 강화했다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 "이번 연수가 타지키스탄의 스마트 교통관리 역량을 한층 높이는 계기가 됐기를 바란다"며 "공단은 축적된 교통 인프라 구축 경험과 전문성을 바탕으로 이번 사업의 성공적 추진을 적극 지원할 뿐 아니라 타지키스탄을 비롯한 글로벌 교통 인프라 시장에서 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 국가철도공단은 왜 타지키스탄 공무원을 초청했나요?

A. 타지키스탄 수도 두샨베의 교통계획 수립에 활용할 수 있도록 한국의 도시교통 운영 경험을 공유하기 위해서입니다. 공단은 11월 1일부터 7일까지 타지키스탄 교통부와 두샨베시 등 관계기관 고위급 공무원을 대상으로 연수를 진행했습니다.

Q. 두샨베시 스마트 모빌리티 조성 사업의 내용과 규모는 어떻게 되나요?

A. 두샨베시의 스마트 도시교통 마스터플랜과 스마트 모빌리티 상세계획을 마련해 교통을 효율적으로 운영·관리할 방안을 세우는 공적개발원조(ODA) 사업입니다. 국토교통부가 시행하고 해외건설협회가 발주했으며, 사업기간은 2026년 6월 24일부터 2028년 6월 23일까지입니다. 사업규모는 약 27억3700만원입니다.

Q. 연수에서는 어떤 정책과 기술을 다뤘나요?

A. 교통 인프라 구축에 필요한 재원을 조달하는 방법, 인공지능(AI)을 활용해 스마트 교차로를 운영하는 기술, 도시교통 데이터를 통합해 관리하는 방법을 다뤘습니다. 공단은 강의에서 국내 교통관리 사례와 운영 경험도 공유했습니다.

Q. 연수생들은 국내 교통 현장에서 무엇을 살펴봤나요?

A. 경기도 교통정보센터와 서울시 교통정보시스템(TOPIS)을 방문해 교통정보를 수집하고 분석한 뒤 실제 교통 운영에 활용하는 과정을 살펴봤습니다. 도시철도 우이신설선도 시승하며 두샨베시의 교통 여건에 적용할 수 있는 정책과 운영 방안을 모색했습니다.

Q. 이번 연수 기간에 국토교통부와 두샨베시는 어떤 협력 조치를 취했나요?

A. 국토교통부와 두샨베시는 스마트 모빌리티 조성 사업을 원활하게 추진하기 위해 협의의사록(RoD)을 체결했습니다. 국가철도공단은 교통 인프라 구축 경험을 바탕으로 사업을 지원하고 타지키스탄과의 협력도 확대할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com