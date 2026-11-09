KTcs, 3분기 영업이익 '역대 최대'…자사주 346만주 소각

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영업이익 전년 대비 42.5% 증가

내년부터 최소 140원 연 2회 배당

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KTcs가 올해 3분기 영업이익 110억4000만원을 기록했다. 전년 동기 대비 42.5% 증가한 수치다. 회사는 발행주식 총수의 8.37%에 해당하는 자기주식을 소각하고 배당 횟수를 늘리기로 했다.

9일 KTcs에 따르면 회사의 3분기 별도 재무제표 기준 영업이익은 110억4000만원으로 역대 최대 실적을 달성했다. 올해 1~3분기 누적 영업이익은 262억7000만원으로 전년 동기 대비 24.8% 증가했다.

KTcs는 컨택센터 사업의 운영 효율화와 비용 절감 등을 영업이익 증가 요인으로 설명했다.

KTcs가 3분기 영업이익 역대 최대 실적을 달성했다. [사진=KTcs]

회사는 지난 6일 이사회를 열고 2026년부터 2028년까지 적용할 중기 주주환원 정책을 의결했다.

주주환원 규모는 일회성 비경상 손익을 제외한 별도 조정 당기순이익의 40%로 정했다. 현금배당과 자기주식 취득·소각을 병행하는 방식이다.

연간 최소 배당금은 주당 140원으로 설정했다. KTcs는 2022년 주당 120원, 2023년부터 2025년까지는 매년 100원을 배당했다. 배당 횟수는 기존 연 1회에서 2027년부터 연 2회로 늘릴 예정이다.

자기주식 346만5721주도 오는 12월 소각한다. 발행주식 총수의 8.37%에 해당하며 장부금액 기준 86억6000만원 규모다.

KTcs는 지난 1분기 자기주식 128만550주를 소각했으며, 이번에 남은 자기주식 전량을 소각할 계획이다. 소각 이후 발행주식 총수는 줄어들지만 자본금은 유지된다.

KTcs 중기 주주환원 정책. [사진=KTcs]

조현민 KTcs 경영기획총괄 전무(CFO)는 "이번 중기 주주환원 정책은 회사의 이익과 성과를 주주와 공유하기 위한 결정"이라며 "경영성과와 재무구조, 시장 환경 등을 종합적으로 고려하겠다"고 말했다.

flurry327@newspim.com