KTcs, 3분기 영업이익 '역대 최대'…자사주 346만주 소각

AI 핵심 요약beta
- KTcs는 9일 3분기 영업이익 110억4000만원을 기록했다
- KTcs는 컨택센터 운영 효율화로 누적 영업이익이 24.8% 증가했다
- KTcs는 12월 자기주식 8.37%를 소각하고 배당을 연 2회로 늘린다
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내년부터 최소 140원 연 2회 배당
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KTcs가 올해 3분기 영업이익 110억4000만원을 기록했다. 전년 동기 대비 42.5% 증가한 수치다. 회사는 발행주식 총수의 8.37%에 해당하는 자기주식을 소각하고 배당 횟수를 늘리기로 했다.
9일 KTcs에 따르면 회사의 3분기 별도 재무제표 기준 영업이익은 110억4000만원으로 역대 최대 실적을 달성했다. 올해 1~3분기 누적 영업이익은 262억7000만원으로 전년 동기 대비 24.8% 증가했다.
KTcs는 컨택센터 사업의 운영 효율화와 비용 절감 등을 영업이익 증가 요인으로 설명했다.
회사는 지난 6일 이사회를 열고 2026년부터 2028년까지 적용할 중기 주주환원 정책을 의결했다.
주주환원 규모는 일회성 비경상 손익을 제외한 별도 조정 당기순이익의 40%로 정했다. 현금배당과 자기주식 취득·소각을 병행하는 방식이다.
연간 최소 배당금은 주당 140원으로 설정했다. KTcs는 2022년 주당 120원, 2023년부터 2025년까지는 매년 100원을 배당했다. 배당 횟수는 기존 연 1회에서 2027년부터 연 2회로 늘릴 예정이다.
자기주식 346만5721주도 오는 12월 소각한다. 발행주식 총수의 8.37%에 해당하며 장부금액 기준 86억6000만원 규모다.
KTcs는 지난 1분기 자기주식 128만550주를 소각했으며, 이번에 남은 자기주식 전량을 소각할 계획이다. 소각 이후 발행주식 총수는 줄어들지만 자본금은 유지된다.
조현민 KTcs 경영기획총괄 전무(CFO)는 "이번 중기 주주환원 정책은 회사의 이익과 성과를 주주와 공유하기 위한 결정"이라며 "경영성과와 재무구조, 시장 환경 등을 종합적으로 고려하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com