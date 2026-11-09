알테오젠 주가 16% 폭락...美 약가 인하 우려

키트루다 SC, 약가 협상 심사 대상 가능성 커져

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠이 미국 메디케어 약가 협상 규정 변경으로 주가가 16% 넘게 급락하자 피하주사(SC) 제형 전환 사업이 위축될 수 있다는 우려에 선을 그었다.

자사 기술이 적용된 MSD의 면역항암제 '키트루다 SC'가 기존 정맥주사(IV) 제품과 함께 약가 협상 대상에 오를 수 있다는 관측이 나온 가운데, 약가 인하에도 글로벌 제약사의 SC 전환 수요는 이어질 것이라는 입장이다.

알테오젠 본사 및 연구소 전경 [사진=알테오젠]

9일 코스닥시장에서 알테오젠은 전 거래일보다 16.01% 내린 16만8400원에 거래를 마쳤다. 미국 메디케어·메디케이드서비스센터(CMS)가 지난 5일(현지시간) 공개한 약가 협상 최종 규정이 투자심리에 부담을 준 것으로 풀이된다.

CMS는 2029년 약가 적용분부터 같은 허가권자가 기존 의약품에 히알루로니다제 등을 추가해 투여 경로를 바꾼 경우, 일정 요건을 충족하면 두 제형을 하나의 의약품으로 묶어 협상 대상 여부를 판단한다. 이에 따라 키트루다 SC도 기존 IV 제품과 함께 심사받을 가능성이 생겼다. 향후 협상 대상에 올라 메디케어 판매 단가가 낮아지면 키트루다 SC 매출에 연동되는 알테오젠의 로열티에도 영향을 줄 수 있다.

하지만 알테오젠은 이날 주주·투자자 대상 설명문에서 약가 인하가 실제 매출에 미치는 영향은 제품마다 다르다고 설명했다. 올해 처음 적용된 메디케어 협상 약가는 대상 의약품 10개의 2023년 정가보다 38~79% 낮았지만, 기존 리베이트와 할인을 감안하면 매출에 미치는 영향은 대체로 20% 이내로 추정했다. 협상 대상인 자디앙과 엘리퀴스가 처방 환자 기반 확대 등에 힘입어 매출이 각각 32%, 21% 늘었다는 점도 근거로 들었다.

회사는 투약 시간 단축과 환자 편의성 개선, 제형 특허를 활용한 제품 수명 연장이 SC 전환 수요를 뒷받침할 것으로 봤다. 알테오젠은 2019년 이후 MSD와 사노피, 다이이찌산쿄 등 글로벌 제약사와 SC 전환 플랫폼 '하이브로자임' 라이선스 계약 10건을 체결했다.

키트루다 SC의 올해 3분기 매출은 8억3000만달러로 직전 분기보다 약 79% 늘었다. 알테오젠에 따르면 MSD는 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 협상 약가의 초기 매출 영향이 제한적일 것으로 봤으며, 내년까지 전체 키트루다 매출의 30~40%를 SC 제형으로 전환한다는 기존 전망을 유지했다.

sykim@newspim.com