SH "한강버스 하청업체 빚 대납 사실 아냐...계약 해지 위한 정산"

AI 핵심 요약beta
- SH는 9일 한강버스가 가덕중공업 빚을 대납했다는 보도를 반박했다.
- SH는 하청업체가 아닌 원청 가덕중공업에 공사 실비를 지급했다고 해명했다.
- 6척 선박의 부실건조와 과다비용을 막기 위해 계약을 해지했다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 한강버스 선박 건조업체인 가덕중공업 빚을 대납했다는 언론 보도에 대해 사실과 다르다며 반박했다.
SH는 9일 해명자료를 내고 "한강버스는 하청업체에 대금을 지급한 사실이 없고 계약 상대자이자 원청업체인 가덕중공업에 공사 실비를 정산·지급한 것이라고 해명했다. 한강버스는 SH가 과반인 51% 지분을 보유하고 있다.
앞서 일부 언론에서는 한강버스가 나서서 가덕중공업이 하청업체에게 지급해야 할 대금을 대신 납부했다고 보도했다.
SH는 당시 가덕중공업이 건조 중이던 6척 선박에 대한 부실건조와 과다비용 발생을 막기 위해 타절(계약 해지)을 결정했고, 선행절차로 이미 발생한 공사실비 정산을 한 것이었다고 설명했다.
한강버스에서 하청업체와 직접 협상해 청구 금액의 50~60% 선에서 깎았다는 주장도 해명했다. SH는 "가덕중공업과 공사실비를 정산·지급하면서 청구 서류의 검증·조정으로 비용의 과다지급을 방지하기 위한 조치였다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com