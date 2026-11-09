건양대병원서 대기하던 50대 돌연 심정지…심폐소생술로 회복

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당뇨 정기검사 후 대기 중 의식 잃고 쓰러져…의료진 긴급 대응

급성 심근경색 확인 후 응급시술…뇌 손상 없이 퇴원 앞둬

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 건양대병원에서 진료를 기다리던 50대 남성이 갑자기 심정지로 쓰러졌으나 의료진의 신속한 응급처치로 생명을 건졌다.

9일 건양대병원에 따르면 최근 병원 내과센터에서 당뇨 정기 혈액검사를 받은 50대 남성 A씨가 검사 결과를 기다리던 중 의식을 잃고 쓰러졌다.

건양대병원 내과센터에서 대기 중이던 50대 남성이 쓰러져 의료진들이 심폐소생술 등으로 회복했다. [사진=건양대병원] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

당시 대기석에 앉아 있던 A씨는 미세한 경련 증상을 보였으며 이를 발견한 주변 내원객이 도움을 요청했다.

현장에 도착한 내과 교수와 간호사들이 환자 상태를 확인한 결과 호흡과 맥박이 모두 멈춘 심정지 상태였다.

의료진은 즉시 원내 심정지 응급상황을 알리는 '코드블루(Code Blue)'를 발령하고 심폐소생술에 나섰다.

응급실 양성호 파트장이 가슴 압박을 시작했으며 의료진은 환자를 응급실로 이송하는 동안에도 심폐소생술을 이어갔다. 응급실 도착 후 기도삽관과 전문 심폐소생술을 시행한 끝에 A씨의 심장 박동과 맥박이 회복됐다.

정밀검사 결과 심정지 원인은 비ST분절 상승 심근경색증(NSTEMI)으로 확인됐다. 관상동맥이 좁아지면서 심장근육이 손상되고 부정맥이 발생한 것으로 파악됐다.

심장내과 의료진은 관상동맥조영술로 문제가 발생한 혈관을 찾아낸 뒤 풍선과 스텐트를 이용한 응급시술을 진행했다.

이후 중환자실에서 치료받은 A씨는 뇌 손상 등 특별한 합병증 없이 회복해 퇴원을 앞두고 있다.

배장호 건양대의료원장은 "심정지 상황에서는 신속한 심폐소생술과 의료진 간 협력이 생존을 좌우한다"며 "초기 응급처치부터 심장내과 시술까지 신속하게 대응해 환자의 생명을 구할 수 있었다"고 말했다.

gyun507@newspim.com