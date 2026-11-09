금융권 해킹에 보안인력 확보 '비상'…금융권, 전문인력 확보 경쟁 심화

금감원, 내년 IT 보안인력 증원·전담조직 신설 추진

주요 금융그룹 IT 계열사도 보안 전문인력 채용 잇따라

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융권 해킹사고가 잇따르면서 금융당국과 주요 금융그룹이 보안 전문인력 확보에 속도를 내고 있다. 금융감독원은 내년 IT 보안 검사인력 증원과 전담조직 신설을 추진하고 있으며, 주요 금융그룹도 보안 예산을 확대하고 전문인력 채용에 나섰다. 금융권 전반의 보안인력 확보 경쟁이 치열해지고 있다는 분석이다.

9일 금융당국에 따르면 금융감독원은 내년도 예산안에 정보기술(IT) 보안 전문인력 증원 계획을 반영하고 금융위원회와 협의를 진행하고 있다. 증원 대상에는 IT 보안 인력과 자본시장 특별사법경찰(특사경), 회계감리 전담 인력 등이 포함된 것으로 알려진다.

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최근 금융권 해킹사고가 잇따르면서 IT 보안 검사 수요가 급증한 데다 금융회사 보안체계 전반에 대한 관리·감독 강화 필요성이 커지면서 보안 전문인력 확충에 무게가 실린 것으로 풀이된다. 금감원의 금융회사 IT 관리·감독·검사 인력은 총 50명으로, 이 가운데 실제 현장검사를 담당하는 인력은 21명에 불과해 업무 부담이 가중되고 있는 데 따른 것이다.

여기에 IT 보안 전담조직 신설안도 논의 테이블에 올랐다.현재 금감원 디지털·IT 부문은 디지털금융총괄국, IT검사국, 전자금융감독국, 전자금융검사국, 가상자산감독국, 가상자산조사국, 정보화전략국 등으로 구성돼 있다. 신규 보안 전담조직의 규모와 역할, 기존 조직과의 업무 분담 방식 등은 향후 금융위와의 협의를 거쳐 구체화될 전망이다.

금감원 관계자는 "IT 보안 관련 조직 신설과 인력 증원을 현재 금융위와 협의 중에 있다"며 "구체적인 조직 규모와 채용 인원은 아직 확정되지 않았다"고 말했다.

주요 금융그룹 IT 계열사들도 앞다투어 보안 전문인력 확보에 나서고 있다. 신한금융그룹의 IT 전문 계열사인 신한DS는 정보보호 관리체계 및 취약점 진단을 비롯해 보안운영, 보안통합관제 등 보안 관련 9개 분야에서 경력채용을 진행 중이다.

우리금융그룹의 IT계열사인 우리FIS는 통합관제, 보안솔루션운영, IT내부통제 등 분야에서, KB금융그룹의 IT계열사인 KB데이터시스템 또한 정보보호컨설팅 분야에서 경력 채용에 나선 것으로 파악됐다.

해킹사고가 잇따르면서 금융사 차원에서 침해사고 대응과 보안 취약점 진단 등 전문인력 수요가 늘었기 때문이다. 특히 당국의 보안 전수점검과 내부통제 강화 기조에 맞춰 기존 보안체계를 점검하고 대응 역량을 확충하려는 움직임이 영향을 미쳤다.

관련해 신한은행은 내년 정보보호 예산을 1150억원으로 편성했고, 하나은행은 1001억원, 우리은행은 763억원을 편성,국민은행은 1000억원 이상으로 검토 중이다. 늘어난 예산은 보안 시스템 고도화뿐 아니라 전문인력 확충과 보안관제 역량 강화 등에도 투입될 것으로 예상된다.

다만 금융당국과 금융회사들이 동시에 보안 전문인력 확충에 나서면서 인력 확보 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다. 특히 침해사고 분석과 모의해킹, 클라우드 보안 등 분야별 전문성이 요구되는 만큼 숙련된 인력을 단기간에 확보하기는 쉽지 않을 것이란 우려도 나온다.

금융권 한 관계자는 "보안인력 확충 필요성은 커졌지만 실무 경험을 갖춘 전문인력은 한정돼 있어 단기간에 충원하기가 쉽지 않다"며 "금융회사들이 동시에 인력 확보에 나서면서 숙련된 보안인력을 둘러싼 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다"고 말했다.

romeok@newspim.com