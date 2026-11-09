현대차 HTWO 광저우, 中 수소 인프라 협력…에어리퀴드와 맞손

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 9일 에어리퀴드 차이나와 중국 수소 상용차 협력을 추진한다고 밝혔다.
- HTWO 광저우는 수소연료전지 시스템 연구개발과 생산·판매를 담당한다.
- 에어리퀴드 차이나는 수소 생산·저장·운송과 충전 인프라 구축을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 프랑스 산업용 가스 기업 에어리퀴드와 손잡고 중국 수소 상용차 시장 공략에 나선다.
현대차그룹은 해외 첫 수소연료전지 시스템 생산 거점인 HTWO 광저우가 에어리퀴드 차이나와 수소 모빌리티 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
협약은 지난 6일 중국 상하이에서 열린 '제9회 중국국제수입박람회(CIIE 2026)'에서 이뤄졌다.
이번 협약에 따라 HTWO 광저우는 수소연료전지 시스템의 연구개발과 생산, 판매를 담당한다. 에어리퀴드 차이나는 수소 생산과 저장, 운송 및 충전 인프라 구축 역량을 제공한다.
양사는 차량 운송과 충전 인프라, 수소 공급을 연계한 통합 사업 모델을 개발할 계획이다. 실제 물류 거점과 간선 운송 환경에서 수소 상용차 운영 효율을 검증하고 총소유비용(TCO)을 낮추는 방안도 모색한다.
현대차그룹은 이번 협력을 통해 중국 수소 상용차 시장에서 연료전지 적용을 확대하고 수소 공급망 구축을 추진한다는 방침이다.
최두하 HTWO 광저우 총경리 전무는 "차량 운송과 충전 인프라, 수소 공급을 연계한 사업 모델을 모색하고 중국 수소 모빌리티 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com