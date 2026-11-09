국민연금 따라 전주로 모이는 금융사들…상주 인력은 절반 수준

전주사무소 개설 금융기관 42곳, 연말까지 51곳 전망

국민연금, 위탁운용사 선정 때 전주 거점에 1점 가점

전체 근무 인력 152명 중 57%만 상주

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국민연금 기금운용본부가 자리한 전북 전주에 금융회사들의 사무소 개설이 잇따르고 있다.

국민연금이 위탁운용사 선정 평가에서 전주 거점에 가점을 부여하면서 금융기관 유치가 빠르게 늘어난 결과다. 다만 전주사무소 근무 인력 중 실제 상주하는 인원은 절반을 조금 웃도는 수준에 그쳐 금융사들의 전주 진출이 실질적인 금융 기능 확대로 이어질 수 있을지는 과제다.

9일 국민연금공단에 따르면 이날 기준 국민연금기금과 거래 관계가 있는 국내외 자산운용사와 수탁은행, 사무관리사, 증권사 가운데 전주사무소를 개소한 금융기관은 42개사로 집계됐다. 연말까지 개소 예정인 곳을 포함하면 51개사로 늘어날 전망이다.

국민연금공단 본사 전경 [사진=국민연금공단]

금융사들의 전주 진출이 확대된 배경에는 국민연금의 위탁운용사 선정 기준 변화가 있다. 국민연금은 올해 국내 주식·채권 위탁운용사 선정 평가에 기금운용본부 소재지 거점 여부를 반영하는 항목을 신설하고 1점의 가점을 부여했다. 이후 국내 인프라와 사모투자 등 대체투자 분야로도 적용 범위를 확대했다.

위탁운용사 선정 경쟁에서 1점이 당락을 가를 수 있는 만큼 운용사 입장에서는 전주사무소 설치가 경쟁력을 높이는 수단이 된 셈이다. 이에 기존 대체투자 운용사 중심이던 전주 진출은 대형 종합 자산운용사와 금융그룹 계열사로까지 확산했다.

사무소 개설이 늘어난 것과 달리 실제 근무 인력의 상주 비율은 절반을 조금 웃도는 수준이다. 국민연금이 집계한 지난 9월 10일 기준 전주사무소 근무 인원은 총 152명이다. 이 가운데 전주에 상주하는 인력은 87명으로 전체의 약 57%다. 나머지 65명은 비상주 인력으로, 본사와의 순환근무 등을 통해 업무를 지원하고 있다.

주요 자산운용사들의 전주사무소 인력 배치 현황을 보면 상주 인원은 2~5명 수준이다. KB자산운용은 5명을 상주시켜 기관 마케팅을 비롯해 채권 리서치와 법무, 고객 콜센터 업무를 수행하고 있다. 신한자산운용은 소장과 직원, 인턴을 포함해 4명이 근무하며 국민연금과의 소통 및 기금 관련 업무를 지원한다.

NH-Amundi자산운용은 상주인력 2명과 비상주인력 1명을 배치했으며, 삼성자산운용은 상근인력 2명으로 사무소를 운영하고 있다. 미래에셋자산운용은 현재 전주사무소 상주 인력을 채용하고 있다.

서미화 더불어민주당 의원은 지난달 14일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 전주에 사무소를 설치하고도 실제 근무 인력은 서울에 남겨두는 사례를 거론하며 "간판만 전주에 걸어두고 실제로 일하는 사람은 서울에 있다는 말도 있다"며 "이런 경우는 안 되지 않겠느냐"고 지적했다.

금융기관의 실질적인 지역 정착은 전북특별자치도가 추진하는 제3금융중심지 지정에도 중요한 변수다. 전북은 서울 여의도와 부산 문현에 이어 제3금융중심지 지정을 추진하고 있다. 2019년 지정 신청 당시 금융 인프라와 정주 여건 부족 등을 이유로 보류됐던 만큼, 이번에는 금융기관 유치 규모를 늘리는 데 그치지 않고 상주 인력과 업무 기능을 확충하고 지역인재 채용과 지역 금융사와의 협력 기반을 마련하는 것이 과제로 꼽힌다.

rkgml925@newspim.com