KB국민은행, 자립준비청년 주거환경 개선 'KB드림홈' 새단장

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 6일 원주 청년자립지원센터에서 KB드림홈 새단장 기념식을 개최했다
- KB국민은행은 올해 지원 규모를 10억원으로 확대해 10개 자립생활관 개선을 마쳤다
- 노후 시설을 리모델링하고 세탁실과 공용 공간을 조성해 자립 환경을 정비했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 6일 강원도 원주시 강원특별자치도 청년자립지원센터에서 'KB드림홈' 새단장 기념식을 개최했다고 9일 밝혔다.
'KB드림홈'은 자립준비청년의 정착을 돕기 위해 지난해 시작된 사회공헌 프로그램이다. 노후 자립생활관 시설 개선으로 주거환경을 정비하고, 취업 컨설팅 및 자격증 취득 지원 등 자립 역량 강화 프로그램을 함께 제공한다.
지난해 5개 자립생활관에 7억원을 지원했던 KB국민은행은 올해 지원 규모를 10억원으로 확대해 전국 총 10개 자립생활관의 시설 개선을 마쳤다.
이번 사업을 통해 노후 시설 리모델링과 세탁실 신설로 생활 편의성을 보완하고, 휴식과 학습을 겸할 수 있는 공용 공간 'Star*D 룸'을 조성해 청년들의 자립 준비 환경을 정비했다.
KB국민은행 관계자는 "주거환경 개선이 자립준비청년의 안정적인 사회 진출에 도움이 되기를 기대한다"며 "청년들의 자립을 위한 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
한편 KB국민은행은 지난 5일 신용보증기금 및 기술보증기금과 협약을 맺고 총 118억원을 출연해 약 2000억원 규모의 청년 창업기업 금융지원을 추진하는 등 관련 지원을 이어가고 있다.
eoyn2@newspim.com